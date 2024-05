Após foto com a camisa do Corinthians, Gabigol perde a camisa 10 do Flamengo e leva multa

Atacante só poderá usar o mítico número em competições que não permitem mudança na numeração; sanção corresponde a 10% do salário

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol nega que tenha usado a camisa do Corinthians e afirma que foto foi editada



Após uma reunião no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, o Flamengo decidiu punir o atacante Gabigol devido a uma foto em que ele aparece vestindo a camisa do Corinthians. O jogador foi multado e perdeu o direito de usar a camisa 10 no uniforme do clube, uma honraria para qualquer atleta rubro-negro. De acordo com comunicado oficial do Flamengo, após a reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e outros diretores, Gabriel Barbosa foi multado e informado que não usará mais a camisa 10 em competições onde a numeração pode ser alterada. A multa aplicada corresponde a 10% do salário. O atacante não participou do treinamento desta sexta-feira.

Apesar da punição, Gabigol continuará usando a camisa 10 na Libertadores, pois a mudança de numeração não é permitida durante a competição, a menos que o jogador seja removido da lista na fase de mata-mata. A foto que gerou a punição foi tirada na quinta-feira, um dia após a vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0, pela Libertadores. Na imagem, Gabriel aparece em sua casa, vestindo a nova camisa preta do Corinthians e bebendo cerveja com amigos, incluindo dois funcionários do Flamengo, o supervisor Márcio Santos e o roupeiro Sidnei Bernardes. O supervisor também foi punido com uma advertência na carteira de trabalho.

A foto causou surpresa no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que a recebeu enquanto jantava com sua esposa. Landim imediatamente contatou o diretor de futebol, Bruno Spindel, que ainda não havia visto a imagem. Na manhã desta sexta-feira, Spindel e Marcos Braz se reuniram no Ninho do Urubu e, após ouvirem Gabigol, decidiram pela punição. Desde que retornou aos gramados após a suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol participou de quatro partidas, sem marcar nenhum gol. Contra o Bolívar, entrou aos 24 minutos do segundo tempo. A assessoria de Gabigol afirmou na quinta-feira à noite que a foto era editada, mas o Flamengo confirmou que a imagem é autêntica.