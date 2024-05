Gabigol veste camisa do Corinthians e abala relação com Flamengo

Assessoria do jogador nega que foto seja verdadeira; torcedores do time carioca pedem posicionamento do atacante nas redes sociais

Reprodução/X/@futebol_info Assessoria de Gabigol nega que foto seja verdadeira



O atacante Gabigol, do Flamengo, está no centro de uma polêmica envolvendo o Corinthians. Uma foto viralizou nas redes sociais mostrando o jogador vestindo a camisa do time paulista, o que gerou desconforto entre os torcedores rubro-negros. A situação abalou a relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo, que ainda não renovou o contrato do jogador. Com 27 anos, o jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano, o que o torna livre para assinar com outra equipe a partir de julho. A diretoria do clube carioca chegou a negociar uma renovação com ele, mas voltou atrás. Enquanto isso, o Corinthians, sob nova gestão, tem interesse em contar com o atacante em seu elenco.

As conversas entre Flamengo e Gabigol esfriaram após o jogador ser punido por tentativa de fraude em exame antidoping. A suspensão foi revogada posteriormente, mas o atleta perdeu espaço no time titular. O presidente do Flamengo pretende retomar as negociações de renovação, mas a foto com a camisa do Corinthians pode mudar os rumos da situação.

O Corinthians, por sua vez, teria que negociar valores mais acessíveis para contratar Gabigol ainda em 2024, já que a multa rescisória do jogador é considerada alta. A possibilidade de um pré-contrato para receber o atacante em 2025 também é cogitada. A situação segue incerta e pode ter desdobramentos nos próximos dias.

Apesar dos rumores terem ganho as redes sociais, o atacante do time carioca negou por meio da assessoria dele que a imagem seja verdadeira, alegando que é fake.

“Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira”, diz a nota da assessoria.

Os torcedores do Flamengo não gostaram da situação e estão pedindo um posicionamento do atleta, que até agora só se manifestou pela assessoria.

A gente se sentindo pior do que quando é corno em relacionamento e tu mete essa? Inacreditável pqp — Lais Prado 🦊 (@laispradosw) May 17, 2024

TU TA DESMENTINDO A COISA ERRADA IRMÃO — Trick Fla da Depressão (@trickfladadepre) May 17, 2024



*Reportagem produzida com auxílio de IA