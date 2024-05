Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Essa será a primeira vez que a competição será disputada na América do Sul; proposta brasileira apresentou o uso de 10 estádios da Copa de 2014

Manan VATSYAYANA/AFP Os gastos para o torneio de 2027 estão estimados em US$ 13,3 milhões, com financiamento vindo de parceiros e patrocinadores da Fifa e da CBF



O Brasil ganhou, na madrugada desta sexta-feira (17), o direito de ser sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, superando a proposta conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda. A decisão foi anunciada durante o congresso da Fifa, em Bancoc, na Tailândia, após votação de 207 associações filiadas à entidade. Esta será a terceira vez que o Brasil sediará uma Copa do Mundo, sendo a primeira vez que o torneio feminino será realizado na América do Sul. O país foi escolhido devido ao legado deixado pela Copa de 2014, com estádios bem avaliados pela Fifa. As desistências da África do Sul, no fim de 2023, e da parceria de Estados Unidos e México, no fim de abril, favoreceram o país, que pôde trabalhar por votos com os membros da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da Confederação das Américas do Norte e Central (Concacaf).

Os estádios indicados pela candidatura brasileira receberam nota 3,7, enquanto os europeus tiveram avaliação de 3,4. O Brasil contará com dez cidades-sede, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília, com o Maracanã indicado para a abertura e a final. A redução para dez cidades-sede visa melhorar a logística para equipes e torcedores, além de ampliar as possibilidades para meninas e mulheres no futebol. Após a escolha do país como sede, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, mencionou a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul e prometeu um centro de desenvolvimento de futebol feminino no estado. Os gastos para o torneio de 2027 estão estimados em US$ 13,3 milhões, com financiamento vindo de parceiros e patrocinadores da Fifa e da CBF.

No projeto enviado pela CBF à Fifa, foram propostos dez estádios para a competição. Confira:

Mineirão (Belo Horizonte)

Beira-Rio (Porto Alegre)

Mané Garrincha (Brasília)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Arena da Amazônia (Manaus)

Arena Fonte Nova (Salvador)

Arena de Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Maracanã (Rio de Janeiro)

Neo Química Arena (São Paulo)

Além do presidente da CBF, estão na Tailândia: o Ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA); a ex-jogadora Formiga; a atacante Kerolin e a presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), Michelle Ramalho, única mulher a comandar uma entidade estadual.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA