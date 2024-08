Gabriel Araújo, Gabrielzinho, faz história e conquista primeiro ouro do Brasil nas Paralímpiadas de Paris

Com um tempo de 1min53s67, atleta foi o único nadador a completar a prova em menos de dois minutos

Gabriel Araújo fez história ao conquistar a medalha de ouro nos 100 metros costas da categoria S2 nas Paralimpíadas de Paris, tornando-se o primeiro atleta brasileiro a subir ao pódio na competição. Com um tempo de 1min53s67, ele foi o único nadador a completar a prova em menos de dois minutos. O russo Vladimir Danilenko ficou com a medalha de prata, enquanto o chileno Alberto Abarza, que já havia sido campeão em Tóquio, levou o bronze. A vitória em Paris marca a quarta medalha do paratleta de 22 anos, que já havia conquistado uma prata e dois ouros nas Olimpíadas de Tóquio. Gabriel compartilhou sua alegria pela conquista, ressaltando a dificuldade da prova e o empenho que teve para transformar a prata obtida em Tóquio em um ouro nesta edição.

O atleta agora se prepara para competir novamente no próximo sábado, onde defenderá seu título nos 50 metros costas. Além de sua performance nas piscinas, Gabriel teve a honra de ser o porta-bandeira da delegação brasileira durante a cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Outro destaque nas competições foi Gabriel Bandeira, que conquistou a medalha de bronze nos 100 metros borboleta, na categoria S14, com um tempo de 55s08. Ele já havia garantido uma medalha de ouro em Tóquio e ainda tem mais três provas pela frente em Paris, aumentando suas chances de medalhas nesta edição dos jogos.

