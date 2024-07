Gabriel Medina viraliza nas redes com foto icônica das Olimpíadas de Paris

A imagem do surfista nas Olimpíadas de Paris viralizou, gerando memes e interações divertidas nas redes sociais

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL A imagem viral de Medina se tornou um símbolo do espírito olímpico



A imagem do surfista Gabriel Medina, que faz o gesto de número 1 enquanto realiza uma manobra impressionante, se tornou um dos registros mais emblemáticos das Olimpíadas de Paris. A foto, de autoria do francês Jérôme Brouille, da AFP, rapidamente ganhou notoriedade nas redes sociais, onde se espalhou como um fenômeno viral, recebendo uma série de elogios e reações divertidas. Entre as diversas criações que surgiram a partir da imagem, um dos memes mais populares apresenta Medina substituído pelo cantor Zeca Pagodinho. Na montagem, Zeca também faz um gesto semelhante, segurando um copo de cerveja, o que gerou risadas e interações entre os fãs. O próprio Zeca compartilhou essa brincadeira, aumentando ainda mais sua visibilidade.

Além disso, outra versão humorística transformou Medina no famoso herói Aquaman, destacando a criatividade dos internautas ao reinterpretar a imagem do surfista. Essas adaptações mostram como a cultura pop e o esporte podem se entrelaçar, gerando conteúdos que divertem e engajam o público. A repercussão da foto de Medina reflete não apenas seu talento nas ondas, mas também a capacidade das redes sociais de amplificar momentos marcantes, criando uma conexão entre diferentes áreas da cultura brasileira. A imagem se tornou um símbolo do espírito olímpico e da alegria que o esporte pode proporcionar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte