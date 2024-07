Surfe é adiado e atrasa disputa do Brasil por medalha no Taiti nas Olimpíadas

Durante disputa das oitavas de final, mar da Polinésia Francesa já dava sinais de que não teria condições para competição

William Lucas/COB Gabriel Medina é favorito no surfe para conquista da medalha de ouro



Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca terão de esperar mais um dia por seu confronto na praia de Teahupoo, no Taiti, pela Olimpíada de Paris 2024. Nesta terça-feira (30), o Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou as baterias do surfe nas quartas de final e, consequentemente, a disputa por medalhas. Elas estavam previstas para as 14h (horário de Brasília). A competição foi adiada em função da condição das águas em Teahupoo, classificada com o código vermelho. Uma nova avaliação, sobre a condição das águas, acontecerá na madrugada desta quarta-feira (31), às 0h45 (de Brasília). No final das provas das oitavas de final do surfe masculino o mar da Polinésia Francesa já dava sinais de que não teria condições para a prática esportiva, com fortes ventos. O código vermelho sinaliza justamente que a praia está fechada para a prática da modalidade.

Todas as baterias da competição têm 30 minutos de duração, em que os surfistas podem pegar quantas ondas conseguirem e cada uma delas é avaliada de 0 a 10, de acordo com as manobras. As duas melhores são somadas, resultando na pontuação final do atleta. As baterias de oitavas de final femininas já haviam sido adiadas nesta segunda-feira pelo mesmo motivo. A mudança no clima barrou a entrada das competidoras na água após a finalização da disputa masculina, que aconteceu mais cedo. O forte vento atrapalhou a formação das ondas e a organização não quis colocar as surfistas em risco. Assim, as oitavas foram adiadas. Trata-se da segunda vez que o surfe está presente no programa dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, em 2021, Italo Ferreira conquistou a medalha de ouro para o Brasil – desta vez não obteve a classificação necessária para disputar os Jogos. Neste ano, a modalidade é a única que não é realizada na Europa. O Taiti está presente em uma das etapas do Circuito Mundial e é uma das favoritas dos surfistas.

