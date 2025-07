Ganso treina e pode reforçar o Fluminense contra o Palmeiras no Maracanã

Após duas sessões seguidas de treinos sem restrições, Paulo Henrique Ganso pode ser a principal novidade do Fluminense para o duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia treinou normalmente na segunda (21) e nesta terça-feira (22) e deve ficar à disposição de Renato Gaúcho, que ainda busca soluções para reencontrar o bom desempenho da equipe após o Mundial.

Ganso ficou fora das últimas partidas contra Cruzeiro e Flamengo por conta de um edema no quadríceps da coxa direita, identificado antes do confronto com a equipe mineira. Antes disso, já havia enfrentado uma longa ausência por causa de uma miocardite diagnosticada na pré-temporada. A inflamação no músculo do coração foi detectada em janeiro de 2025, durante exames de rotina. Sem sintomas, o meia foi afastado preventivamente e passou por tratamento após um quadro viral ocorrido em novembro do ano anterior.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com toda a precaução médica e ritmo de recuperação gradual, Ganso disputou apenas 13 partidas na temporada, com um gol e uma assistência. Ainda em busca de espaço no time de Renato Gaúcho, o camisa 10 pode ganhar mais protagonismo com a saída de Jhon Arias, que se transferiu para o Wolverhampton, da Inglaterra.

O momento da equipe tricolor é de oscilação. O Fluminense vem de três derrotas consecutivas – para Chelsea, Cruzeiro e Flamengo – e ocupa atualmente a oitava colocação na tabela, com 20 pontos. A confirmação da presença do meia entre os titulares ou no banco só deve ocorrer minutos antes da partida. A expectativa é que sua entrada na equipe aconteça de forma gradual.

*Com informações do Estadão Conteúdo