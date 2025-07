Filipe Luís exalta importância de Pedro no Flamengo: ‘Precisamos muito dele’

No último dia 12, Filipe não relacionou o jogador para a partida contra o São Paulo e se justificou dizendo que Pedro não havia treinado bem durante a semana; atleta ficou fora na derrota contra o Santos

MAURO SILVA/Prime Fotografias/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante marcou gol da vitória do time rubro-negro no clássico contra o Fluminense neste domingo (20), no Maracanã



Filipe Luís e Pedro parecem ter selado a paz após duras críticas do treinador do Flamengo contra o atacante. No último dia 12, Filipe não relacionou o jogador para a partida contra o São Paulo e se justificou dizendo que Pedro não havia treinado bem durante a semana. O atleta também ficou fora na derrota contra o Santos, na Vila Belmiro, e retornou marcando gol da vitória contra o Fluminense, no Maracanã. Depois do jogo, Filipe Luís elogiou o camisa 9: “É um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, nada. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. Futebol é maravilhoso, te dá essas possibilidades. Eu tenho um lema que eu vivo: não tem ninguém mais importante do que a equipe. Nem o Pedro, nem o treinador. Nenhum jogador que está ou que passou é mais importante do que o Flamengo. Hoje, eu gostei não só do gol. Gostei da forma como se comportou defensivamente, como correu. Esse brilho ele recuperou. Estou muito feliz.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Filipe também falou da provável saída do lateral-direito Wesley para a Roma, da Itália: “Já passei por essa situação que ele está passando, a ansiedade de saber o que vai acontecer com o futuro da vida dele. Não é só a carreira. O jogador fica ansioso, apreensivo e eu noto isso que não está com a melhor cabeça para jogar. Mesmo assim, ele se colocou à disposição da equipe se precisasse, conversei com ele e está bem. Mas obviamente não é fácil se concentrar em tudo que está na cabeça dele. Estou tentando ajudar da melhor forma possível. Existe a possibilidade real (da saída). E, se isso acontecer, vamos tentar a reposição. Mas é um assunto da diretoria.”

Por fim, o técnico comentou a expectativa para o confronto contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (23): “Sempre é difícil jogar fora de casa no Brasileirão, pelas dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. Ainda não estudei, mas conheço bem o Bragantino, conheço muito bem o (Fernando) Seabra e a forma como ele joga, a forma como era no Cruzeiro e agora. É referência para todos os treinadores. Sem dúvida, será um jogo muito difícil, até porque sei que pouparam jogos para quarta-feira. Mas temos que ganhar porque a caminhada é longa e precisamos dos pontos.”