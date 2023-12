Giannis Antetokounmpo quebra recorde na NBA e lidera estatísticas dos Bucks

Grego alcançou a marca de 17.165 rebotes pela franquia de Milwaukee no duelo com o Houston Rockets

Gary Dineen/NBAE/Getty Images/AFP Giannis Antetokounmpo é a maior estrela do Milwaukee Bucks



Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, quebrou mais um recorde na NBA. Em uma partida contra o Houston Rockets, Antetokounmpo alcançou a marca de 17.165 rebotes em sua carreira pelos Bucks, superando o recorde anterior de Kareem Abdul-Jabbar. Além disso, o astro grego já havia se tornado o maior pontuador da franquia. Giannis também detém o recorde de assistências dos Bucks, juntando-se a nomes como Michael Jordan, LeBron James e Kevin Garnett como os únicos jogadores a liderarem as estatísticas de pontos, assistências e rebotes em suas respectivas franquias.

Em relação à partida contra os Rockets, Antetokounmpo registrou um “double-double” — quando o jogador consegue duas marcas importantes no jogo com dois dígitos — ao marcar 26 pontos e pegar 17 rebotes. No entanto, foi ofuscado por Damian Lillard, do Houston Rockets, que marcou 39 pontos e distribuiu 11 assistências. A vitória por 128 a 119 foi a quarta consecutiva dos Bucks, que se mantêm na segunda colocação da Conferência Leste. Outro destaque da rodada foi o Boston Celtics, que venceu o Orlando Magic por 114 a 97. Jaylen Brown foi o cestinha da partida, com 31 pontos, seguido por Jayson Tatum, com 23 pontos e oito rebotes. Com essa vitória, os Celtics somam cinco vitórias consecutivas e ocupam a liderança da Conferência Leste.