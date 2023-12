Giannis Antetokounmpo faz história na NBA com 64 pontos em vitória dos Bucks

Jogador superou a marca de Michael Redd, que anotou 57 pontos em 2006, e seu próprio recorde pessoal de 55 pontos

Na noite desta quarta-feira, 13, Giannis Antetokounmpo brilhou intensamente na NBA. Em uma temporada mais discreta para o astro grego, ele marcou 64 pontos na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers por 140 a 126, diante de sua torcida. Esse foi o recorde de pontuação da franquia e também a maior pontuação de Antetokounmpo na competição. Antetokounmpo superou a marca de Michael Redd, que anotou 57 pontos em 2006, e seu próprio recorde pessoal de 55 pontos. O técnico dos Bucks, Adrian Griffin, elogiou o desempenho do jogador, afirmando que ele é imparável e que tem um desejo incrível de vencer. “Ele é um jogador imparável. É impossível marcá-lo no homem a homem. E tínhamos alguns jogadores ótimos ao lado dele. Mas, no fim do dia, é tudo sobre ele. Seu talento, sua habilidade, seu desejo. Ele tem um desejo incrível de vencer e fará tudo que puder para vencer”, declarou o técnico dos Bucks. O astro grego também celebrou sua atuação excepcional, destacando que é uma sensação incrível poder fazer isso. Ele ressaltou que joga basquete para vencer e ajudar seus companheiros de time a serem ótimos. Além dos 64 pontos, Antetokounmpo também registrou 14 rebotes, conquistando um “double-double”. “É uma sensação incrível poder fazer isso. Tento jogar basquete pela razão certa, o máximo que posso. Tento jogar basquete para vencer, para ajudar os meus companheiros de time para serem ótimos. Mas, no fim do dia, ser capaz de bater um recorde como esse na frente da torcida, aqui no estádio, é uma grande sensação”, disse o atleta. Com essa vitória, os Bucks alcançaram um retrospecto de 17 vitórias e sete derrotas, ocupando a segunda colocação na Conferência Leste. Já os Pacers estão em quinto lugar, com 13 vitórias e nove derrotas. Em outros jogos da rodada, o Phoenix Suns foi derrotado pelo Brooklyn Nets por 116 a 112, enquanto o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 122 a 119.