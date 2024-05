Grêmio joga pela primeira vez após enchentes no RS e goleia o The Strongest por 4 a 0 na Libertadores

Jogo foi disputado no Couto Pereira, em Curitiba, porque o estádio do clube gaúcho continua indisponível; gols foram marcados por Soteldo, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes

EDUARDO SOMER/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Nunes comemora após marcar o gol que fechou a vitória gremista no Couto Pereira



O Grêmio retornou com força total à Copa Libertadores-2024. Em uma partida realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o time gaúcho venceu o The Strongest por 4 a 0. Mesmo após um período de quase um mês sem jogar devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a equipe liderada pelo técnico Renato Portaluppi proporcionou uma alegria aos seus torcedores. O ponta-esquerda venezuelano Yeferson Soteldo fez o único gol do primeiro tempo, aos 14 minutos. No segundo, balançaram a rede o lateral-direito João Pedro, aos 5 minutos, e os atacantes Galdino, aos 22, Gustavo Nunes, aos 44. O Tricolor gaúcho faz parte do Grupo C e já está classificado. O último jogo do time gaúcho havia sido em 30 de abril, um empate sem gol contra o Operário-MS, pela Copa do Brasil. A Arena do Grêmio continua indisponível devido ao estrago causado pelas inundações em Porto Alegre.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA