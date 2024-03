Guarani empata com o Botafogo em partida pelo Campeonato Paulista

Clube bugrino chegou aos sete pontos e ganha fôlego na lutra contra a zona de rebaixamento; Botafogo, por sua vez, praticamente deu adeus à classificação

CLEBER VALERA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Alex Sandro, do Botafogo, marcado diante do Guarani, durante partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi da Série A1 de 2024,realizada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na noite desta sexta-feira, 1 de março de 2024.



Um penâlti ao final da partida pelo Campeonato Paulista nesta sexta-feira, 1º, garantiu ao Guarani um empate contra o Botafogo, na arena Nicnet. O jogo pela 11ª rodada do torneio encerrou em 1 a 1. Camacho falhou no gol dos donos da casa, enquanto Michael cometeu um pênalti no final do jogo. O goleiro chegou a defender a primeira cobrança, mas a arbitragem mandou voltar e confirmou a igualdade após Diogo Mateus marcar na segunda tentativa. Com o resultado, o Guarani ganha um fôlego na luta contra o rebaixamento. Há oito jogos sem vencer, o time bugrino chegou aos sete pontos, empurrando o Ituano (6) para a zona tão temida. O Botafogo, por sua vez, praticamente deu adeus à classificação. A equipe de Ribeirão Preto é a quarta colocada do Grupo D, com 12 pontos, atrás de São Paulo (18), Novorizontino (18) e São Bernardo (15). Na última rodada, o Guarani enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo (10), às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No mesmo dia e horário, o Botafogo visita o Palmeiras, em Barueri.

*Com informações do Estadão Conteúdo