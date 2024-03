Ibovespa fecha em alta de 0,12%, mas cede 0,18% na semana

O primeiro dia de março começou bem para o índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Ibovespa, que fechou o dia em leve alta de 0,12% aos 129.180,37 pontos. O resultado do PIB brasileiro revelado nesta sexta-feira, 1º, foi destaque na sessão, com a expansão de 2,9%. Em Nova York, os ganhos da sessão chegaram a 0,80% e 1,14% para S&P 500 e Nasdaq, com avanço de 0,95% e 1,74% na semana, respectivamente. Contudo, na semana, o Ibovespa recuou 0,18% e não conseguiu estender a série positiva pela quarta semana. O giro desta sexta-feira ficou em R$ 21,2 bilhões. No ano, a B3 cai 3,73%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A semana de correção nas ações da Petrobras também pesou sobre o desempenho do índice da bolsa de valores, principalmente após Jean Paul Prates, presidente da empresa, ter lançado dúvidas sobre a distribuição de dividendos extraordinários que o mercado vinha antecipando. Por outro lado, as ações do setor financeiro, em geral, tiveram desempenho moderadamente positivo, hoje, contribuindo para o leve ganho do Ibovespa na sessão. Na ponta ganhadora entre as 86 ações da carteira Ibovespa, destaque nesta sexta-feira para Casas Bahia (+7,52%), Embraer (+5,94%) e Lojas Renner (+5,25%). No lado oposto, São Martinho (-4,56%), Pão de Açúcar (-3,72%) e Carrefour (-3,39%).

*Com informações do Estadão Conteúdo