Haaland impõe lei do ex e Manchester City derrota o Borussia Dortmund de virada

Time alemão saiu na frente, com gol de Jude Bellingham, mas sofre virada em gol de voadora marcado por ex-atacante da equipe aurinegra

Lindsey Parnaby / AFP Haaland deixou o Borussia e se transferiu para o Manchester City no início desta temporada



A chamada “Lei do Ex” fez mais uma vítima. O norueguês Erling Haaland marcou o gol que decretou a vitória do Manchester City por 2 a 1, de virada, sobre o Borussia Dortmund, em partida válida pelo Grupo G da Champions League, disputada nesta quarta-feira, 14, no Eithad Stadium. O time alemão até saiu na frente, com gol de Jude Bellingham, aos 12 minutos do segundo tempo. Porém, o zagueiro John Stones empatou o jogo para os ingleses, aos 30 minutos da etapa final. Quatro minutos depois, Haaland, no melhor estilo Ibrahimovic, marcou de voadora e decretou a segunda vitória do City na competição. O resultado coloca os citizens na liderança do grupo, com seis pontos. Mesmo com a derrota, o Borussia fica na segunda posição da chave. No outro jogo do grupo, Copenhague e Sevilla empataram sem gols. Dinamarqueses e espanhóis têm um ponto cada.

Outros jogos

O Real Madrid também segue com 100% de aproveitamento na maior competição de clubes do planeta. Os merengues, atuais campeões da Champions, derrotaram o RB Leipzig por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, pelo Grupo F. Federico Valverde e Marco Asensio fizeram os gols do jogo. O Real lidera com seis pontos, seguido por Shakthar Donestk (4), Celtic (1) e RB Leipzig (0).

O Chelsea também entrou em campo nesta quarta e apenas empatou com o RB Salzburg, em 1 a 1, pelo Grupo E. As duas equipes seguem sem vencer nesta edição do torneio. O time inglês estreou o novo técnico, Graham Potter. Sterling colocou os Blues na frente do marcador. Na segunda etapa, o suíço Noah Okafor empatou e deixou tudo igual. O Milan, que venceu na abertura da rodada do grupo, lidera com quatro pontos, seguido pelo Dínamo Zagreb (3), RB Salzburg (2) e Chelsea (1). O outro jogo que completou a segundada rodada da fase de grupos da Champions League foi a vitória do Napoli por 3 a 0 sobre o Rangers. Com a vitória, o Napoli retoma a liderança do Grupo A, com seis pontos. Liverpool (3), Ajax (3) e Rangers (0) completam o grupo.