Milan derrota o Dínamo Zagreb e conquista a primeira vitória na Champions League

Jogando no San Siro, time italiano venceu por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo E

Reprodução/Twitter Jogadores do Milan comemoram com Giroud (à esq.) após francês marcar primeiro gol do Milan



O Milan conquistou sua primeira vitória na Champions League. Jogando no San Siro, o Rossonero derrotou o Dínamo Zagreb, da Croácia, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 14, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. A vitória coloca o Milan na liderança do Grupo E. De pênalti, Olivier Giroud abriu o placar para os italianos no final da primeira etapa. Alexis Saelemaekers ampliou para no começo do segundo tempo. Os croatas esboçaram uma reação com Mislav Orsic, diminuindo a vantagem italiana, mas Tommaso Pobega marcou as 32 minutos e decretou a primeira vitória do time “rossonero”, que chegou a quatro pontos. O Zagreb, que venceu o Chelsea na estreia, estaciona nos três pontos. RB Salzburg e Chelsea fazem a segunda partida da chave nesta quarta-feira.

Shakthar Donestk e Celtic ficaram no 1 a 1 em partida válida pelo Grupo F. Os dois gols saíram na primeira etapa. O Celtic largou na frente com Artem Bondarenko marcando contra logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Mykhaylo Mudryk empatou aos 29 minutos. O Shakthar chegou aos quatro pontos, enquanto a equipe escocesa somou seu primeiro na competição. Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam no complemento da rodada.