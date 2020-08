Hamilton passeia no GP da Espanha e se isola na liderança do campeonato

Pódio foi completado por Max Verstappen e Valtteri Bottas; 4ª vitória consecutiva deixou britânico com 132 pontos na competição

Albert Gea/Reuters Com 5ª vitória na competição, britânico se isola na liderança com 132 pontos



O britânico Lewis Hamilton, Mercedes, apesar do intenso calor e do desgaste dos pneus, fez uma corrida segura neste domingo e venceu o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado no circuito de Montmeló, em Barcelona. Seis vezes campeão mundial e líder com folga da atual temporada, o dono do carro 44 largou na frente, manteve a ponta e teve a vida facilitada pela boa estratégia da escuderia alemã, que optou por duas paradas e o manteve longe dos concorrentes.

Com isso, Hamilton chegou a quatro vitórias na temporada e a 88 na carreira, o que o deixa com três a menos que o alemão Michael Schumacher. Além disso, o britânico subiu pela quinta vez no topo do pódio na Espanha – a quarta consecutiva – ficando a uma de igualar o ex-Benneton e Ferrari. Na prova de hoje, a segunda colocação ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que foi bem na largada, após largar em terceiro, mas viveu situação diferente a do concorrente pela vitória, já que a escolha de mantê-lo por mais tempo na pista antes da primeira parada, o afastou de Hamilton.

A terceira posição ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que sofreu com uma partida ruim que o jogou da segunda para a quinta colocação – quase sexta, se ele não tivesse recuperado a posição tomada pelo mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, e chegou em terceiro. Com isso, o Mundial de Pilotos tem Hamilton na ponta com 132 pontos. Logo atrás aparecem Verstappen, com 97, e Bottas, com 89, já que além dos 15 obtidos com o resultado da prova, ainda fez mais um pela melhor volta.

O canadense Lance Stroll, da Racing Point, terminou na quarta colocação, imediatamente a frente de Pérez, que levou punição por não respeitar uma bandeira azul, tomou punição de cinco segundos e acabou perdendo uma posição na pista, na prova em que retornou á F-1, após ser infectado pelo novo coronavírus. Completaram o ‘top-10’, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren; o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari; o tailandês Alexander Albon, da Red Bull; o francês Pierre Gasly; da Alpha Tauri; e o britânico Lando Norris, da McLaren. Depois de três fins de semana consecutivos com etapas, a Fórmula 1 voltará com o Grande Prêmio da Bélgica, que acontece no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, que terá a prova acontecendo no próximo dia 30.

*Com agência EFE