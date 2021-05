Hamilton supera Verstappen e Bottas e volta a vencer em Portugal

Piloto da Mercedes conquistou a 97ª vitória na Fórmula 1, a segunda na temporada de 2021 e ampliou a vantagem na liderança do campeonato

Lewis Hamilton superou a própria oscilação, os rivais e voltou a triunfar no GP de Portugal. Neste domingo, 2, em uma prova desgastante fisicamente, o heptacampeão chegou a cair para terceiro, mas se recuperou, ultrapassou os adversários e cruzou a linha de chegada em primeiro em Portimão. Max Verstappen terminou em segundo e Valtteri Bottas, que largara na pole, completou o pódio. Com o resultado, Hamilton conquistou a 97ª vitória na Fórmula 1, a segunda na temporada de 2021 e ampliou a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Agora, soma 69 pontos contra 61 de Verstappen, o segundo colocado, à frente do jovem britânico Lando Norris, o terceiro, com 37. A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, para o GP da Espanha.

Para vencer no Autódromo Internacional do Algarve pela segunda vez consecutiva, o britânico da Mercedes contou com poder de reação, concentração e o habitual talento. Ele foi ultrapassado por Verstappen na sétima volta, após a relargada, mas retomou o segundo posto ao dar o troco no 11º giro. Depois, ultrapassou Bottas na primeira curva da 20ª volta para assumir a liderança. O hexacampeão deixou a liderança para Pérez ao fazer a primeira parada na 38ª volta, mas recuperou a posição pouco tempo depois e de lá não saiu mais.

“Foi uma corrida muito dura, fisicamente e mentalmente”, resumiu o vencedor. “Eu perdi um pouco o ritmo depois da relargada. Tentei me posicionar da melhor forma possível. Não fiz uma boa largada e também perdi no reinício, mas foi um ótimo resultado no final. Hoje não foi tudo perfeito e precisamos nos preparar agora para a Espanha”, acrescentou. Já Verstappen fez a melhor volta da corrida no final, depois de ter trocado de pneus, só que o holandês excedeu o limite da pista e teve a volta deletada. O ponto extra ficou com Bottas, que não fez uma boa corrida em Portimão, mas ao menos melhorou seu rendimento depois do desempenho desastroso em Ímola, há duas semanas.

O mexicano Sergio Pérez, parceiro de Verstappen na Red Bull, começou mal, mas se reabilitou na prova e terminou em quarto, seguido do britânico Lando Narris, da McLaren. A melhor Ferrari foi o monegasco Charles Leclerc, na sexta colocação. A Alpine teve um bom domingo e colocou seus dois pilotos entre os dez primeiros, com o francês Esteban Ocon em sétimo, à frente do espanhol Fernando Alonso. O australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, foi o nono, e o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, completou o top 10. Kimi Raikkonen bateu no próprio companheiro, o italiano Antonio Giovinazzi, no início da disputa, teve a asa dianteira danificada e foi o único piloto a não completar a corrida em Portugal.

*Com Agência Estado