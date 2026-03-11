Hernán Crespo se despede do São Paulo: ‘Estávamos no caminho certo’

O argentino foi demitido na segunda-feira (9) e Roger Machado já foi oficializado como o novo técnico

Karim JAAFAR / AFP Hernán Crespo



O agora ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo, fez uma publicação se despedindo do clube nesta quarta-feira (11), após sua demissão na segunda-feira (9). O argentino disse que o compromisso nos jogos mostrou “que estávamos no caminho certo”.

Na postagem, Crespo se despede da sua segunda passagem pelo clube. “Saímos de cabeça erguida, com orgulho do trabalho realizado e do caminho que construímos juntos, e com a absoluta certeza de termos honrado esta instituição gigante todos os dias, independentemente das adversidades”, escreveu o treinador.

O argentino agradeceu aos jogadores e elogiou o compromisso e união dos atletas no dia a dia do grupo. Crespo também dedicou palavras de agradecimento aos funcionários do Centro de Treinamento do Morumbi pelo trabalho e profissionalismo e aos dirigentes com quem trabalhou ao longo deste tempo no comando do São Paulo.

Por fim, ele se despediu dos torcedores tricolores. “Meu maior e mais sincero agradecimento. O apoio constante e cada vez maior de vocês, e o fato de voltarmos a viver noites inesquecíveis juntos, mostraram-me mais uma vez o peso desta camisa”, disse Crespo, que completou dizendo que o seu foco, dedicação e lealdade sempre estiveram no clube tentando devolver a alegria que a torcida merece.

O argentino desejou “sucesso nos muitos desafios que virão” ao clube tricolor mas que tem certeza que serão superados pois a “instituição estará sempre acima de qualquer pessoa”, finalizou Crespo.

Passagem de Crespo no SPFC

Crespo chegou em julho do ano passado para essa segunda passagem. Com o prestígio de ter sido campeão paulista pelo clube em 2021 — quebrando um longo jejum de títulos estaduais à época —, o argentino dirigiu o time em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Ao todo, somando-se os dois períodos em que esteve no MorumBIS, Hernán Crespo esteve à beira do gramado em 99 jogos oficiais como técnico do São Paulo. O saldo geral do argentino no clube é de 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Há, ainda, o registro de quatro confrontos em 2021 nos quais o comandante precisou se ausentar por questões de saúde, ocasião em que o auxiliar Juan Branda assumiu a equipe e somou dois empates e duas derrotas.

Em comunicado, a diretoria são-paulina agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso a Hernán Crespo e a todos os profissionais de sua comissão técnica na sequência de suas carreiras profissionais.

Roger Machado é o novo técnico

Roger Machado já foi anunciado como o novo técnico do São Paulo. Ele desembarcou pela manhã de terça-feira (10) na capital paulista e foi oficializado para a vaga de Hernán Crespo no começo da tarde e já comandou o treino visando o duelo com a Chapecoense, quinta-feira (12), pelo Brasileirão, antes de ter sido apresentado oficialmente, no começo da noite.

“O São Paulo acertou a chegada do técnico Roger Machado, de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes”, anunciou o São Paulo.

“Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho”, disse Roger Machado, que estreia oficialmente no Canindé, diante da Chapecoense.