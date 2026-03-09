São Paulo demite o treinador Hernán Crespo

Argentino deixa o clube nessa segunda passagem com 46 partidas, 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Hernán Crespo é demitido do São Paulo



O São Paulo demitiu, nesta segunda-feira (09), o técnico Hernán Crespo. Em comunicado, o clube informou que o treinador argentino deixa a equipe junto com toda a sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Juan Branda e Victor López, pelos preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, e pelo preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Crespo chegou em julho do ano passado para essa segunda passagem. Com o prestígio de ter sido campeão paulista pelo clube em 2021 — quebrando um longo jejum de títulos estaduais à época —, o argentino dirigiu o time em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Ao todo, somando-se os dois períodos em que esteve no MorumBIS, Hernán Crespo esteve à beira do gramado em 99 jogos oficiais como técnico do São Paulo. O saldo geral do argentino no clube é de 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Há, ainda, o registro de quatro confrontos em 2021 nos quais o comandante precisou se ausentar por questões de saúde, ocasião em que o auxiliar Juan Branda assumiu a equipe e somou dois empates e duas derrotas.

Em comunicado, a diretoria são-paulina agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso a Hernán Crespo e a todos os profissionais de sua comissão técnica na sequência de suas carreiras profissionais.