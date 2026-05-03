História da desclassificação de Michael Schumacher e o título de Jacques Villeneuve em 1997

O incidente no Grande Prêmio da Europa em Jerez de la Frontera definiu como Jacques Villeneuve venceu o campeonato de 1997 após a tentativa de batida de Schumacher, resultando em uma punição histórica da FIA

Divulgação/ Netflix Michael Schumacher



A temporada de 1997 da Fórmula 1 é lembrada como uma das mais dramáticas e controversas da história do automobilismo. A batalha pelo título mundial entre Jacques Villeneuve, da Williams-Renault, e Michael Schumacher, da Ferrari, culminou em uma colisão decisiva na última corrida do ano. Este evento não apenas coroou o piloto canadense, mas também levou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a tomar uma decisão sem precedentes: a exclusão total de um vice-campeão da classificação final do campeonato por conduta antidesportiva.

A linha do tempo do incidente em Jerez

A rivalidade chegou ao seu ápice no Grande Prêmio da Europa, realizado no circuito de Jerez, na Espanha. Antes da largada, Schumacher liderava o campeonato por apenas um ponto de vantagem sobre Villeneuve. A tensão era palpável, pois a equação era simples: quem terminasse à frente levaria o título, desde que ambos pontuassem.

O momento decisivo ocorreu na volta 48 da corrida. Após realizar sua segunda parada nos boxes, Jacques Villeneuve, com pneus mais novos e um carro visivelmente mais rápido naquele momento, aproximou-se rapidamente da Ferrari de Schumacher. Na reta oposta, o canadense aproveitou o vácuo e mergulhou por dentro na curva Dry Sack para realizar a ultrapassagem.

O que aconteceu em seguida definiu a temporada:

Schumacher, percebendo a manobra, inicialmente abriu a trajetória, mas repentinamente virou o volante de forma agressiva em direção à Williams. A roda dianteira direita da Ferrari colidiu com a lateral esquerda (ponto do radiador) do carro de Villeneuve. O impacto fez com que o carro de Schumacher ricocheteasse para fora da pista, ficando preso na caixa de brita e forçando seu abandono imediato. Villeneuve, apesar do dano no carro, conseguiu manter-se na pista e completou a prova na terceira posição, somando os pontos necessários para se tornar campeão.

O julgamento e as regras aplicadas pela FIA

A manobra de Schumacher foi imediatamente comparada ao incidente de 1994 em Adelaide, onde uma colisão com Damon Hill garantiu ao alemão seu primeiro título. No entanto, em 1997, a reação das autoridades desportivas foi diferente e severa, baseada na análise de telemetria e imagens de vídeo que comprovaram a intencionalidade do ato.

O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA convocou uma audiência disciplinar em 11 de novembro de 1997. A defesa técnica baseou-se no Artigo 151c do Código Esportivo Internacional, que trata de condutas que trazem prejuízo aos interesses do esporte a motor.

As sanções aplicadas foram:

Desclassificação total: Michael Schumacher foi removido da classificação final do Campeonato de Pilotos de 1997. Ele perdeu o vice-campeonato, embora seus resultados individuais (vitórias e poles) tenham sido mantidos para fins estatísticos históricos.

Serviço comunitário: O piloto foi obrigado a participar de uma campanha de segurança viária da FIA por sete dias.

Manutenção dos pontos da Ferrari: A equipe Ferrari não perdeu seus pontos no Campeonato de Construtores, pois a FIA entendeu que a equipe não poderia controlar a ação impulsiva do piloto na pista.

Títulos e estatísticas da temporada

A exclusão de Schumacher alterou a tabela final e consolidou as estatísticas daquele ano. Jacques Villeneuve conquistou seu único título mundial, tornando-se o segundo filho de um piloto de F1 (após Damon Hill) a vencer o campeonato, honrando o legado de seu pai, Gilles Villeneuve.

O panorama final de 1997 ficou da seguinte forma:

Campeão: Jacques Villeneuve (Williams-Renault) – 81 pontos.

Vice-campeão oficial: Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault) – 42 pontos (subiu de 3º para 2º após a punição de Schumacher).

3º Lugar: David Coulthard (McLaren-Mercedes) – 36 pontos.

Schumacher: Teve seus 78 pontos anulados na tabela final.

A Williams também garantiu o título de Construtores com 123 pontos, contra 102 da Ferrari, marcando o último título da equipe britânica até o presente momento.

Curiosidades sobre o GP da Europa de 1997

Além da batida polêmica, o fim de semana em Jerez foi palco de uma das coincidências mais extraordinárias da história da Fórmula 1 durante a sessão de classificação.

Empate triplo na Pole Position: Três pilotos registraram exatamente o mesmo tempo, até o milésimo de segundo. Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen viraram 1:21.072 . Pela regra, Villeneuve largou na pole porque foi o primeiro a marcar o tempo.

Acordo tácito: Houve controvérsia sobre a facilidade com que as McLarens de Mika Hakkinen e David Coulthard ultrapassaram Villeneuve na última volta. O canadense, sabendo que o 3º lugar bastava para o título e com o carro danificado, não ofereceu resistência, permitindo a primeira vitória da carreira de Hakkinen.

Norberto Fontana: O piloto argentino da Sauber admitiu anos depois que recebeu ordens da Ferrari (que fornecia motores para a Sauber) para bloquear Villeneuve e ajudar Schumacher, o que ele fez durante algumas voltas, atrasando o canadense.

A desclassificação de Michael Schumacher em 1997 permanece como um marco de integridade no esporte, enviando uma mensagem clara de que vitórias a qualquer custo não seriam mais toleradas. O incidente manchou temporariamente a reputação do alemão, mas também destacou a resiliência de Jacques Villeneuve, que conseguiu manter o foco e levar o carro até a bandeirada final para gravar seu nome na história dos campeões mundiais.