Com 10 bolas na rede em apenas duas edições disputadas, o dono do recorde mantém sua soberania nas estatísticas da Fifa há mais de três décadas

Aaron Chown / POOL / AFP Gary Lineker



A resposta estatística direta para que o torcedor saiba quem é o maior artilheiro da Inglaterra na história das copas do mundo atende pelo nome de Gary Lineker. O ex-atacante balançou as redes 10 vezes vestindo a camisa da seleção nacional, dividindo seus gols entre as competições de 1986 e 1990. Ele supera lendas do passado e grandes craques em atividade, sustentando de forma isolada o principal recorde ofensivo do país no torneio.

Os números de Gary Lineker nos mundiais do México e da Itália

O atacante atingiu o estrelato global nos gramados mexicanos, em 1986, quando a Inglaterra chegou até as quartas de final. Naquela campanha, Lineker demonstrou enorme poder de finalização e anotou seis gols no torneio, garantindo o prêmio de maior goleador da edição.

Quatro anos depois, na Copa da Itália de 1990, sua fase artilheira continuava afiada. O camisa 10 marcou mais quatro vezes para levar a equipe britânica até a semifinal. Com essa constância, o centroavante consolidou a impressionante média de 10 gols em apenas 12 partidas disputadas no torneio mais importante do planeta.

O ranking dos ingleses com mais gols no torneio da Fifa

A história da seleção inglesa conta com goleadores implacáveis que cravaram seus nomes no cenário esportivo internacional. A lista histórica reúne campeões do mundo e ídolos recentes do futebol europeu.

1. Gary Lineker (10 gols)

O líder absoluto das estatísticas construiu sua fama resolvendo jogadas de forma clínica dentro da grande área. Ele foi o primeiro jogador inglês a faturar a Chuteira de Ouro, prêmio entregue ao artilheiro máximo do mundial do México, em 1986, repetindo o bom desempenho no mundial seguinte.

2. Harry Kane (8 gols)

O atual capitão da equipe assumiu a vice-liderança do ranking após atuações memoráveis na Rússia e no Catar. Ele conquistou o troféu de maior goleador em 2018 ao anotar seis gols na competição, e adicionou mais duas marcações em 2022 durante a caminhada do país até as quartas de final.

3. Geoff Hurst (5 gols)

Herói inquestionável do único título mundial da Inglaterra, Hurst assegurou seu lugar na história do esporte após marcar três gols na grande final de 1966 contra a Alemanha Ocidental. O atacante encerrou aquele ano com quatro gols e voltou a balançar a rede uma vez na Copa de 1970.

4. Bobby Charlton (4 gols)

O principal maestro do meio-campo no título de 1966 anotou três gols cruciais para a taça inédita dos ingleses. O lendário atleta do Manchester United já havia deixado sua marca de artilheiro uma vez na edição anterior, disputada no Chile, em 1962.

5. Michael Owen (4 gols)

O então garoto-prodígio do futebol britânico assombrou as arquibancadas francesas ao marcar um dos gols mais plásticos da Copa de 1998 contra a Argentina, encerrando sua participação com duas bolas na rede. No mundial de 2002, ele confirmou sua letalidade e somou mais dois tentos ao seu currículo histórico.

A corrida do atual capitão inglês para unificar os recordes

Embora o trono de Lineker nos mundiais permaneça estatisticamente seguro, sua liderança sofre ameaça direta da geração contemporânea. Harry Kane já ultrapassou o ídolo Wayne Rooney e se estabeleceu como o maior artilheiro absoluto da seleção da Inglaterra, somando os dados oficiais de eliminatórias, torneios continentais e amistosos.

Para se isolar também como o maior goleador do país apenas nos mundiais da Fifa, o camisa 9 do Bayern de Munique precisa de apenas três gols para tomar o posto. A manutenção do seu alto rendimento no futebol europeu sugere que o antigo recorde das décadas de 1980 e 1990 tem grandes chances de ser superado nas próximas competições internacionais.

O número de dois dígitos atingido por Lineker comprova a eficiência tática de um centroavante focado inteiramente na definição rápida de jogadas. Hoje, essa marca histórica pauta o rendimento da seleção atual e mantém viva a forte cultura de finalizadores implacáveis na construção do esporte britânico.