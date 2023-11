Hugo Calderano conquista ouro nos Jogos Pan-Americanos

Brasileiro confirmou o favoritismo para a categoria individual de tênis de mesa; a brasileira Bruna Takahashi conquistou medalha de prata na disputa feminina individual

Wander Roberto/COB Hugo Calderano é o primeiro tenista de mesa do mundo a conseguir três medalhas de ouro consecutivas no Pan



O brasileiro Hugo Calderano, de 27 anos, confirmou seu favoritismo e conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023 nesta quarta-feira, 1º, em Santiago, no Chile. Esse é o terceiro título consecutivo do atleta na categoria individual de tênis de mesa no Pan – ele também se consagrou como o primeiro tenista do mundo a conseguir o feito. Calderano venceu por 4 sets a 0 o cubano Andy Pereira (11/3, 11/8, 11/5 e 11/4). Suas outras duas medalhas de ouro foram no Pan 2015 em Toronto, Canadá, e no Pan 2019 em Lima, Peru. Já a brasileira Bruna Takahashi, de 23 anos, conquistou medalha de prata na disputa feminina individual. Por 4 sets a 3 (9/11, 14/12, 11/3, 8/11, 8/11, 11/9 e 11/7), ela perdeu o primeiro lugar para a porto-riquenha Adriana Díaz. Por meio das redes sociais, a equipe de Calderano, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, parabenizou ambos atletas.