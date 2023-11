Com gol ‘chorado’, Corinthians vence o Athletico-PR por 1 a 0 e se afasta do Z-4

Timão chega aos 40 pontos e fica a oito pontos da zona do rebaixamento; Furacão se complica na briga por uma vaga na Libertadores

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto marcou o gol da vitória contra o Athletico-PR



Jogando em casa, o Corinthians derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 1º, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O resultado alivia o Timão e afasta a equipe da zona do rebaixamento. O gol foi marcado por Yuri Alberto, após falha do goleiro Bento. A equipe comandada por Mano Menezes chegou aos 40 pontos, na 11ª posição. Neste momento, oito pontos separam o Corinthians do Goiás, primeiro time da zona do rebaixamento com 32 pontos. A equipe pode perder posição até o fim da rodada. O Furacão é o sétimo colocado, com 49 pontos e se complica na briga por uma vaga na Libertadores. O time paranaense vinha de cinco jogos sem perder, com duas vitórias e três empates. O último revés tinha acontecido para o Coritiba, há exato um mês. O Furacão volta a campo no sábado, 4, às 21h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na capital paulista, peal 32ª rodada do Brasileirão. Já o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo, às 16h.

Foi os visitantes que tomaram a iniciativa. A equipe ficou com mais tempo com a bola no pé e colocava o Timão em dificuldades na criação. Os atleticanos reclamaram de um pênalti e Matheus Bidu que, caído no gramado, tentou cortar a bola de cabeça e a atingiu com a mão. O juiz não marcou e o VAR não pediu a revisão. O Furacão ainda assustou o adversário em chutes de Zapelli e Cuelo, além de cabeçada de Erick. Bento fez uma boa defesa em tenativa de Bidu, mas a melhor chance do Corinthians veio no final da primeira etapa. Yuri Alberto tabelou com Renato Augusto, mas não conseguiu chutar. No rebote, Romero limpou o goleiro e finalizou, mas Erick tirou em cima da linha, evitando o gol. A primeira etapa terminou sem gols. As defesas seguiram levando a melhor sobre os ataques, até que Vitor Bueno obrigou Cássio a fazer grande defesa. Mas foi o Corinthians quem abriu o placar, após frango de Bento, que não segurou a bola após desvio de Yuri Alberto. O gol deixou a partida mais aberta e os dois times tiveram chances. O placar, no entanto, não foi alterado. Bom para o Timão, que dorme mais aliviado e menos pressionado.