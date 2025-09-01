Jovem Pan > Esportes > Iga Swiatek bate Ekaterina Alexandrova e avança às quartas do US Open

Iga Swiatek bate Ekaterina Alexandrova e avança às quartas do US Open

A polonesa de 24 anos poderá ter como próxima adversária a brasileira Bia Haddad (N.22), que ainda nesta segunda-feira (1) enfrentará a americana Amanda Anisimova (N.9)

  • 01/09/2025 17h24
ANGELA WEISS / AFP Swiatek Campeã do US Open em 2022, Swiatek avançou às quartas de final de todos os Grand Slams do ano pela primeira vez em sua carreira

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu a russa Ekaterina Alexandrova (N.12) nesta segunda-feira (1) e se classificou para as oitavas de final do US Open. Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e quatro minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A polonesa de 24 anos poderá ter como próxima adversária a brasileira Bia Haddad (N.22), que ainda nesta segunda-feira enfrentará a americana Amanda Anisimova (N.9).

Contra Alexandrova, que chegava pela primeira vez às oitavas de final do US Open sem perder um set, Swiatek teve uma atuação inspirada no saque (sete aces). “Ela começou rápido, mas depois eu me senti na minha bolha, na minha zona de conforto”, disse a polonesa após a vitória. “Estou feliz com a qualidade do meu jogo”, acrescentou.

Campeã do US Open em 2022, Swiatek avançou às quartas de final de todos os Grand Slams do ano pela primeira vez em sua carreira. “Cada mês é diferente, e posso jogar em qualquer superfície se estiver confiante no meu jogo e na minha mente”, destacou a ex-número 1 do mundo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

