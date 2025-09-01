Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Memphis Depay aceita proposta do Corinthians para receber dívida de R$ 11 milhões parcelada

Memphis Depay aceita proposta do Corinthians para receber dívida de R$ 11 milhões parcelada

Acordo é considerado uma conquista para o presidente Osmar Stabile, especialmente diante da relação conturbada entre o atleta e a equipe nos últimos tempos

  • 01/09/2025 16h34
Memphis Depay concordou em receber os valores devidos pelo Corinthians de forma parcelada, uma decisão que demonstra sua compreensão em relação à situação financeira do clube. Embora o número exato de parcelas ainda esteja sendo negociado, o jogador não exigirá um pagamento imediato, o que representa um alívio para a diretoria.

A dívida total que o Corinthians deve a Depay soma R$ 11 milhões, incluindo premiações por metas atingidas e luvas que têm vencimento nesta data. Este acordo é considerado uma conquista para o presidente Osmar Stabile, especialmente diante da relação conturbada entre o atleta e a equipe nos últimos tempos.

A instabilidade no Corinthians, marcada por mudanças na diretoria e o processo de impeachment de Augusto Melo, gerou incertezas para Depay. Em junho, os advogados do jogador notificaram o clube, cobrando R$ 6 milhões em valores pendentes, o que levou a diretoria a buscar uma solução para quitar parte da dívida.

Além das questões relacionadas a Depay, o Corinthians enfrenta sérios problemas financeiros, incluindo uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna referente ao jogador Félix Torre. Essa situação financeira complicada impede o clube de registrar novos atletas, complicando ainda mais o cenário esportivo da equipe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

