Iga Swiatek vence Jasmine Paolini e volta a uma final do WTA 500 de Bad Homburg

Sem disputar uma final nem levantar um troféu desde que foi campeã de Roland Garros em junho de 2024, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 8 do mundo, se classificou nesta sexta-feira (27) para a decisão do WTA 500 de Bad Homburg, disputado na grama. A três dias do início do torneio de Wimbledon (30 de junho – 13 de julho), Swiatek venceu na semifinal a italiana Jasmine Paolini (N.4), que continua sem vitórias em seu retrospecto contra a polonesa (quatro jogos e quatro derrotas).

Neste sábado (28), Swiatek buscará seu 23º título no circuito contra a americana Jessica Pegula (N.3), que na outra semifinal derrotou a tcheca Linda Noskova (N.30) por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (2/7), 7-5 e 6-1.

Iga Swiatek disputa em Bad Homburg seu primeiro torneio desde a derrota para a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, na semifinal de Roland Garros, no início de junho. A polonesa nunca havia alcançado até agora uma final jogando na grama, e seu melhor resultado em Wimbledon foram as quartas de final de 2023.

A vitória sobre Paolini nesta sexta-feira é duplamente importante, pois a italiana foi finalista de Wimbledon em 2024, e também é a primeira vez que Swiatek vence na grama uma tenista do Top 10. Por sua vez, Paolini poderá agora voltar o foco para o Grand Slam londrino, no qual estreará contra a letã Anastasija Sevastova (N.402). O sorteio realizado nesta sexta-feira colocou Swiatek contra a russa Polina Kudermetova (N.63) na primeira rodada.

