Torcedores do Corinthians descobrem PIX de Roger Guedes e fazem doação para atacante não deixar o clube

Principal nome da equipe no ano está na mira do All Nassr, da Arábia Saudita

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes é o principal nome do Corinthians em 2023



Nesta segunda-feira, 17, o atacante corintiano Roger Guedes ficou um pouquinho mais rico depois que sua chave PIX foi vazada nas redes sociais e torcedores do Corinthians começaram a transferir dinheiro para que o jogador não aceite a proposta do All Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa internacional, a equipe de Cristiano Ronaldo está de olho no atacante e no zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, após contratar o técnico Luís Castro (Botafogo). Os torcedores utilizaram a descrição de transferência para pedir que o jogador permaneça na equipe doando R$ 2, R$ 0,01 e demais valores. Aos 26 anos, Guedes tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada com 20 gols em 38 jogos, sendo que na partida do último sábado contra o América-MG se igualou a Jô como o maior artilheiro da Neo Química Arena (30 gols). O contrato dele com o Timão termina em dezembro de 2025.

Os cara FLOODANDO O PIX do Roger Guedes kkkkkk a torcida coringou de vez e viramos literalmente um hospício 😂 pic.twitter.com/5janYID0oE — Lucas Faraldo Knopf (@Lucas_Faraldo) July 17, 2023