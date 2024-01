Inter de Milão enfrenta Monza no Campeonato Italiano

Após uma vitória difícil sobre o Hellas Verona, a Inter manteve uma vantagem de dois pontos sobre seu principal concorrente e agora deve vencer a partida deste sábado para continuar na liderança

Henrikh Mkhitaryan Inter de Milão ocupa o primeiro lugar do Campeonato Italiano



A liderança do Campeonato Italiano está em jogo neste sábado, 13, quando a Inter de Milão enfrenta o Monza. A equipe, que ocupa o primeiro lugar na tabela, não pode vacilar para não correr o risco de perder a posição para a vice-líder Juventus. Após uma vitória difícil sobre o Hellas Verona, a Inter manteve uma vantagem de dois pontos sobre seu principal concorrente. Por outro lado, a Juventus se prepara para enfrentar o Sassuolo na próxima terça-feira. A equipe está na semifinal da Copa da Itália, após uma goleada por 4 a 0 sobre o Frosinone. Os jogadores Federico Chiesa e Adrien Rabiot, que não participaram do último confronto, podem retornar ao time para o jogo contra o Sassuolo. No primeiro turno do campeonato, o Sassuolo derrotou a Juventus por 4 a 2, sendo o único time a vencer a Inter como visitante. No domingo, o Milan, terceiro colocado na tabela, enfrenta a Roma. A equipe está nove pontos atrás da Inter de Milão e busca uma vitória para se aproximar dos líderes.