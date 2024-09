Isaquias Queiroz brilha no Campeonato Brasileiro de Canoagem com seis medalhas e mira Olimpíada de 2028

O atleta já possui um histórico de conquistas, com um ouro nos Jogos de Tóquio em 2020, além de duas pratas e um bronze obtidos no Rio de Janeiro em 2016

O atleta Isaquias Queiroz, medalhista olímpico, finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade com um desempenho notável, conquistando seis medalhas em seis finais realizadas em Lagoa Santa, Minas Gerais. O canoísta expressou sua satisfação ao ter competido em dez provas, das quais saiu vitorioso em todas as seis que disputou. Após essa competição, Isaquias anunciou que fará uma pausa em sua rotina de treinos. Ele planeja retornar ao treinamento em breve, com foco nos próximos desafios esportivos, incluindo a Olimpíada de 2028, que será realizada em Los Angeles. O atleta já possui um histórico de conquistas, com um ouro nos Jogos de Tóquio em 2020, além de duas pratas e um bronze obtidos no Rio de Janeiro em 2016.

“No total, acho que disputei dez provas, contando com as eliminatórias, foi muita coisa. Mas conquistei seis ouros e fico muito feliz com esse resultado no Brasileiro. Agora posso dar uma pausa e depois, sim, voltar ao treinamento devagar e focar nos próximos campeonatos e na próxima Olimpíada”, afirmou Isaquias, que conquistou uma prata nos Jogos de Paris no C1 1000 metros. “Estava querendo parar sim, acho que por todas as questões que tive durante a temporada, de todos os meus anos na canoagem. Já são 15 anos de seleção, em alto rendimento. Em 2013 comecei a brigar por medalhas, fui campeão mundial e agora medalhista olímpico de novo. É bem puxado. Não saí do pódio em nenhum Mundial, estava bem desgastante para mim […]. Acho que a oportunidade de estar na Bahia, em Ubaitaba, o lugar que eu gosto, minha terra, me ajudou a refletir um pouco mais. Agora estamos de volta a Lagoa Santa definitivamente e vamos treinar até Los Angeles. Se der, a gente vai estar lá”, disse.

