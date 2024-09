Isaquias Queiroz conquista ouro no Campeonato Brasileiro de Canoagem

Atleta ainda está na disputa por mais medalhas nas provas de K4 1000 metros, K1 500 metros e C2 1000 metros,

Fabio Canhete/CBCa Isaquias Queiroz é um dos principais canoistas do Brasil



O atleta Isaquias Queiroz, medalhista olímpico, brilhou novamente nesta quinta-feira (12), ao garantir a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros durante o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, realizado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Ele completou a prova com um tempo de 4 minutos e 1 segundo. Além do ouro no C1 1000 metros, Isaquias já havia conquistado uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris na mesma categoria. O atleta ainda está na disputa por mais medalhas nas provas de K4 1000 metros, K1 500 metros e C2 1000 metros, que fazem parte do Campeonato Brasileiro. Na sua trajetória olímpica, Queiroz acumula um impressionante histórico, incluindo uma medalha de ouro nos Jogos de Tóquio em 2020. Ele também possui duas medalhas de prata e um bronze, que foram conquistados durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

*Reportagem produzida com auxílio de IA