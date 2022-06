Isla rescinde contrato com Flamengo e deve jogar no Universidad Católica do Chile

Chileno se despede com 83 partidas, quatro gols e 12 assistências com a camisa do clbe carioca

Divulgação/ Flamengo Isla acertou rescisão de contrato com o Flamengo nesta terça-feira, 21



O Flamengo rescindiu o contrato com o lateral-direito Isla nesta terça-feira, 21. Com três títulos conquistados pelo clube carioca, o jogador chileno negocia para voltar a atuar no seu país de origem pelo Universidad Católica. No Twitter, o Rubro-Negro agradeceu a passagem de dois anos do jogador. “O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira”, disse o Mengão. Com a camisa do Flamengo, Isla atuou em 83 partidas, fez quatro gols e deu 12 assistências. Além disso, o chileno foi campeão do Campeonato Brasileiro 2020, da Supercopa do Brasil 2021 e do Campeonato Carioca de 2021.

Na última semana, Isla manifestou interesse de jogar pela Universidad Católica. A diretoria do Flamengo o liberou para viajar a Santiago, no Chile, para acertar a transferência. O jogador passou o fim de semana em território chileno e voltou para o Rio de Janeiro com a situação resolvida para rescindir o contrato com o clube carioca.