James Harden alcança marca histórica de pontos na NBA

O ala-armador James Harden entrou para a história da NBA ao se tornar o 24º jogador a alcançar a marca de 25 mil pontos. A conquista veio na partida em que o Los Angeles Clippers venceu o Golden State Warriors por 121 a 113. Além dos 28 pontos marcados, Harden também registrou 15 assistências e sete rebotes. O técnico dos Clippers, Tyronn Lue, elogiou a atuação do jogador, ressaltando sua importância para a equipe. Com a vitória, os Clippers conquistaram sua sexta vitória consecutiva e ocupam a sétima posição na Conferência Oeste. Já os Warriors, que perderam pela terceira vez seguida, estão na 11ª posição. Em outros jogos da rodada, o Boston Celtics venceu o Cleveland Cavaliers por 116 a 107, contando com uma excelente atuação de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Já o Minnesota Timberwolves derrotou o Dallas Mavericks por 119 a 101, com destaque para os 27 pontos marcados por Naz Reid. Esses resultados movimentaram a tabela da NBA e mostram a competitividade da liga nesta temporada.