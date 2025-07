João Félix é oficializado no Al-Nassr e vai ser companheiro de Cristiano Ronaldo

CR7 emprestou seu jato particular para que seu compatriota viajasse da Inglaterra para a Áustria, onde o time árabe faz pré-temporada

Divulgação/Chelsea João Felix voltou ao Chelsea após empréstimo ao Milan, mas mas não teve espaço no clube que conquistou o Mundial de Clubes



O Al-Nassr, time dirigido pelo técnico português Jorge Jesus, oficializou nesta terça-feira (29) a chegada do português João Félix. O clube da Arábia Saudita divulgou em suas redes sociais o reforço ao lado do diretor esportivo Simão Coutinho segurando a camisa de sua nova equipe. De acordo com a imprensa local, os sauditas desembolsaram cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 196 milhões) ao Chelsea. Com contrato assinado até 2027, o jogador vai ter a companhia de Cristiano Ronaldo no ataque do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo teve papel importante para convencer seu compatriota a trocar a Europa pelo mundo árabe. O ex-ídolo do Real Madrid emprestou seu jato particular para que ele viajasse no domingo de Londres para Salzburgo, na Áustria, onde o time árabe faz pré-temporada, para acelerar as negociações e definir detalhes da transferência. Considerado o sucessor de CR7, o jogador ainda luta para tentar se firmar como atacante de ponta no cenário mundial. Desde que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid (também defendeu o Barcelona), ele apresentou oscilações na carreira e não conseguiu se firmar.

Desde fevereiro, João Félix estava emprestado ao Milan, equipe que defendeu em 21 jogos, marcando 3 gols e dando 1 assistência. Ao fim do contrato com o time italiano, o português voltou ao Chelsea, mas não teve espaço no clube que conquistou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Veja anúncio do Al-Nassr:

“لنُحقّق الفـوز معًا”

جواو فيليكس .. نصراوي 💛 pic.twitter.com/yhGZZ9584o — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert