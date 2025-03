João Fonseca conquista título no Challenger de Phoenix e sobe no ranking da ATP

Brasileiro superou o tenista casaque Alexander Bublik na final do Challenger de Phoenix, com um placar de 2 sets a 0, ambos decididos em tie-break, em uma partida que durou 1 hora e 43 minutos

João Fonseca conquistou mais um título em sua carreira em 2025, levando para casa R$ 1,4 milhão e garantindo uma posição entre os 60 melhores do ranking da ATP. Neste domingo (16), ele superou o tenista casaque Alexander Bublik na final do Challenger de Phoenix, com um placar de 2 sets a 0, ambos decididos em tie-break, em uma partida que durou 1 hora e 43 minutos. Este é o terceiro troféu que João conquista neste ano. A partida foi marcada por um equilíbrio notável, com cada jogador conseguindo duas quebras de saque no primeiro set. João teve a oportunidade de fechar a parcial quando estava 6 a 5, mas cometeu alguns erros que o impediram de finalizar. Após 49 minutos de disputa, ele conseguiu vencer o primeiro tie-break, garantindo a vantagem inicial.

No segundo set, João começou forte, mas Bublik se mostrou um adversário desafiador. O segundo tie-break foi crucial para a vitória de João, que rapidamente abriu 5 a 0 em seu serviço. Após ter seis match points, ele finalmente conseguiu selar a vitória e levar o título para casa. Antes de conquistar o troféu, João estava na 64ª posição do ranking da ATP, acumulando 870 pontos. Com essa vitória, ele ascende ao Top 60, uma atualização que será refletida na lista oficial na próxima segunda-feira, dia 17.

