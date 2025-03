Internacional conquista 46ª taça do Campeonato Gaúcho e encerra hegemonia do Grêmio

Jogo decisivo, realizado no Estádio Beira-Rio, terminou em 1 a 1, o que foi suficiente para garantir o título ao Inter, que já havia vencido a primeira partida por 2 a 0

JORGE LANSARIN/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Internacional comemoram o título do Campeonato Gaúcho 2025 após o empate por 1 a 1 com o Grêmio na segunda partida da final, na tarde deste domingo (16), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre



O Internacional conquistou, neste domingo (16), o Campeonato Gaúcho pela 46ª vez, encerrando a sequência de vitórias do Grêmio, que durou oito anos. O jogo decisivo, realizado no Estádio Beira-Rio, terminou em 1 a 1, o que foi suficiente para garantir o título ao Inter, que já havia vencido a primeira partida por 2 a 0. Com essa vitória, o clube ampliou sua vantagem em relação ao rival, que possui 43 conquistas no torneio. A partida foi marcada por um equilíbrio notável, com o Grêmio dominando a posse de bola no início. No entanto, o Internacional se destacou com jogadas rápidas de contra-ataque. O primeiro tempo terminou sem que nenhuma das equipes conseguisse balançar as redes. No segundo tempo, Enner Valencia abriu o placar para o Inter com um gol de falta, colocando o time em vantagem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Grêmio reagiu rapidamente e conseguiu empatar com um gol de Wagner Leonardo, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo. A partida teve momentos de tensão, culminando em duas expulsões: Dodi, do Grêmio, e Aguirre, do Internacional, que deixaram suas equipes com um jogador a menos. O Internacional conseguiu manter o resultado e celebrou a conquista do título com sua torcida. A partida atraiu um grande público, com 49.295 torcedores presentes, e gerou uma renda significativa de R$ 569.232,00. O árbitro da partida foi Marcelo de Lima Henrique, que conduziu o jogo em meio a um clima de rivalidade intensa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA