Palmeiras se prepara para as quartas do Mundial de Clubes no CT do Eagles

O Palmeiras está em treinamento no Centro de Treinamento dos Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, a liga de futebol americano localizado na Filadélfia, como parte da preparação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Inaugurado em fevereiro de 2021, o espaço passou por reformas ao longo dos últimos anos e foi também a casa do Botafogo justamente nos dias que antecederam o duelo com o Palmeiras, que enfrentará o Chelsea na próxima fase depois de eliminar os cariocas. Chamada de Complexo Novacare, a instalação dos Eagles dispõe de sala de musculação, centro de treinamento de alto desempenho, piscinas de hidroterapia, sauna seca e a vapor e vestiários. São três campos de treinamento de 100 jardas cada – cerca de 91 metros -, além de um centro de reabilitação com serviços de fisioterapia e um prédio administrativo, com escritórios, salas de reunião, estúdio de TV, auditório, sala de imprensa e refeitório.

Outra opção é um campo menor, de grama sintética e coberto, que os atletas podem usar quando as condições climáticas forem adversas. O Complexo NovaCare foi importante na reformulação do Philadelphia Eagles, duas vezes campeão da NFL, e tem homenagens a alguns ídolos da franquia, como Reggie White. Sua imagem aparece no auditório do CT, assim como também está na área interna do Lincoln Financial Field, o estádio dos Eagles. Há também menções a ídolos históricos do esporte americano.

O clube homenageou Kobe Bryant, morto em 2020, com um mural da lenda do basquete na entrada do vestiário. Lá estão as 10 regras para o sucesso elaboradas por Bryant para inspirar os jogadores a almejarem o nível de grandeza que ele alcançou. Em outra parede aparece uma das frases mais famosas do lendário boxeador Muhammad Ali e fotos do pugilista. Comissão técnica, jogadores e funcionários do Palmeiras estão hospedados na região central da Filadélfia.

Como em Greensboro, o hotel foi adaptado para o clube, com salas específicas voltadas ao trabalho da análise de desempenho, comissão técnica, gerência de futebol profissional e do Núcleo de Saúde e Performance. Os atletas aproveitaram a folga neste domingo e começam as atividades nesta segunda-feira, pela manhã. O duelo com o Chelsea está marcado para sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

