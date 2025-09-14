João Fonseca impressiona Djokovic, bate Tsitsipas com virada e dá vitória ao Brasil na Copa Davis

Jovem derrotou o grego por 2 sets 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em partida eletrizante neste domingo (14); com o resultado, tenistas brasileiros conseguem uma vaga para a primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis 2026

Divulgação / André Gemmer/ CBT 'Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo', declarou Fonseca



Sob os olhares atentos da lenda Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, João Fonseca derrotou Stefanos Tsitsipas por 2 sets 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em partida eletrizante neste domingo, em 2h07. O resultado confirmou a vitória do Brasil sobre a Grécia por 3 a 1 pelo Grupo Mundial I da Copa Davis – mais cedo, a parceria Marcelo Melo e Rafael Matos havia superado Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos nas duplas. Com o resultado, o Brasil conseguiu uma vaga para a primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis 2026.

Diante de um adversário agressivo, João Fonseca teve um início sólido, com boas devoluções no fundo da quadra, e conseguiu dois break points para quebrar o serviço de Tsitsipas logo no primeiro game. Com um saque consistente, o brasileiro soltava o braço e confirmava seus serviços com mais facilidade que o anfitrião, que falhava no primeiro saque e não escondia a irritação a cada erro.

Confiante e melhor em quadra, o número 42 do mundo incomodava o grego com suas bolas profundas e, com 83% a 56% de aproveitamento no primeiro serviço, não deu chances ao ídolo grego. Ambos confirmaram seus serviços até o fim e Fonseca fechou o set em 6/4.

O segundo set começou mais equilibrado com os dois tenistas alternando saques potentes e confirmando seus serviços. Quando o placar apontava 2/2, Tsitsipas pediu atendimento médico no vestiário. A pausa inesperada esfriou o ímpeto do brasileiro, que teve seu serviço quebrado no sexto game e permitiu que o tenista da casa abrisse 4/2 na parcial – o grego fechou a parcial em 6/3.

O confronto se manteve equilibrado no terceiro e decisivo set, com bons saques – e dificuldades na devolução – dos dois lados. Mais experiente, Tsitsipas mostrava um amplo repertório e dificultava a vida do brasileiro com slices e bolas curtas. Já Fonseca exagerava na força nas devoluções e acabou tendo seu serviço quebrado no quinto game – 3/2 para o tenista grego.

Enquanto Tsitsipas contava com o apoio da torcida e esbanjava confiança, castigando o adversário com bolas baixas, Fonseca passou a jogar pressionado e a cometer mais erros. O grego administrou a partida com saques certeiros, confirmou seus serviços, mas quando sacou para a vitória, teve o serviço quebrado pelo brasileiro no décimo game – empate em 5/5.

Nos games decisivos, Tsitsipas sentiu o golpe e Fonseca recuperou a confiança, virando o placar para 6/5 no terceiro set. O brasileiro colocou pressão no ex-Top 3 e quebrou novamente o serviço do anfitrião, com dois match points, fechando o set em 7/5 e o jogo em 2 a 1. “Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo. Provavelmente, a gente vai comemorar bastante. Isso é Brasil!”, disse o jovem.

Domínio brasileiro nas duplas

Após cada equipe somar uma vitória no sábado, Rafael Matos e Marcelo Melo entraram em quadra contra Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, substituto de Stefano Tsitsipas, que optou por descansar para enfrentar João Fonseca na sequência.A parceria brasileira não tomou conhecimento da dupla grega e, dominante no piso duro do complexo ateniense, venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h13 de partida.

Favorita em quadra, a experiente parceria brasileira saiu atrás, mas logo passou a imprimir o ritmo da partida e virou para 5/1, com duas quebras, antes de fechar o primeiro set em 6/2. Na parcial seguinte, Matos e Melo anularam Petros e, com tranquilidade, novamente quebraram dois serviços dos anfitriões para fechar a partida com outro 6/2.

*Com informações do Estadão Conteúdo

