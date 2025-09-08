João Fonseca confirma melhor ranking da carreira e Alcaraz lidera lista da ATP após US Open

Brasileiro aparece na 42ª posição; eliminado na segunda rodada do torneio americano, ele ganhou três posições na relação

Elsa/Getty Images/AFP Em sua campanha no Major, ele estreou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic e depois foi superado pelo checo Tomás Machac



O tenista carioca João Fonseca confirmou nesta segunda-feira (8) a sua melhor posição no ranking após o fim da disputa do US Open, último Grand Slam do ano. A Associação dos Tenistas Profissionais divulgou a lista na madrugada deste domingo e o brasileiro aparece na 42ª posição. Eliminado na segunda rodada do torneio americano, ele ganhou três posições na relação. Antes dessa atualização, a melhor posição do atleta de 19 anos era um 44º lugar. Em sua campanha no Major, ele estreou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic e depois foi superado pelo checo Tomás Machac. A sua melhor colocação no ranking traz marcas importantes para o jovem competidor. Ele se torna o nono maior da modalidade nacional e deixa para trás Flávio Saretta no que diz respeito à classificação na tabela da ATP.

Gustavo Kuerten, que já ocupou o posto de número 1 do mundo, encabeça essa lista. Em seguida, aparecem nomes como Thomaz Belluccci, Thomaz Koch, Fernando Meligeni, Luiz Mattar, Marcos Hocevar, Jaime Oncins e Carlos Alberto Kirmayr, que teve como melhor momento, o 36º posto no ranking mundial masculino. Com 1.129 pontos, ele terá como próximo compromisso o Masters 1000 de Xangai, que terá início no dia 1º de outubro. Antes, em setembro, ele entra em quadra para disputar a Copa Davis.

Alcaraz lidera ranking com título no US Open

O espanhol Carlos Alcaraz volta a liderar ranking da ATP. A conquista do topo veio com o triunfo sobre o ex-número 1 Jannik Sinner na decisão disputada neste domingo, quando venceu o italiano pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6, 6/1 e 6/4. O encerramento do Grand Slam americano provocou algumas mudanças entre os dez melhores classificados na lista. O sérvio Novak Djokovic subiu três posições e agora figura como quarto melhor tenista do mundo. Já o americano Taylor Fritz desceu um degrau e agora é o quinto.

O britânico Jack Draper também entrou nessa “dança das cadeiras” e trocou a quinta posição pela sétima. Lorenzo Musetti e Karen Kachanov avançaram uma casa no ranking e agora ocupam o nono e o décimo lugar, respectivamente.

Confira o top 10 da ATP

1º – Carlos Alcaraz (Espanha) 11.540 pontos

2º – Jannik Sinner (Itália) 10.780

3º – Alexander Zverev (Alemanha) 5930

4º – Novak Djokovic (Sérvia) 4.830

5º – Taylor Fritz (EUA) 4.675

6º – Ben Shelton (EUA) 4.280

7º – Jack Draper (Inglaterra) 3.690

8º – Alex de Minaur (Austrália) 3.545

9º – Lorenzo Musetti (Itália) 3.505

10º – Karen Kachanov (Rússia) 3.280

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias