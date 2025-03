Joel Embiid está fora da temporada da NBA devido a uma lesão crônica no joelho

Em um comunicado oficial, o Philadelphia 76ers declarou que o atleta está ‘clinicamente incapaz de jogar’; cirurgia não está descartada

Joel Embiid, atleta do Philadelphia 76ers, não participará mais da temporada 2024/2025 da NBA devido a uma lesão crônica no joelho esquerdo. A decisão de afastá-lo foi tomada pelo departamento médico da equipe, que optou por priorizar o tratamento e a reabilitação do jogador, após ele relatar dores constantes. Em um comunicado oficial, o Philadelphia declarou que Embiid está “clinicamente incapaz de jogar” e que a equipe busca especialistas para definir o melhor caminho para o tratamento. A possibilidade de uma nova cirurgia está sendo considerada, mas ainda não há uma decisão final.

A carreira de Embiid tem sido marcada por diversas lesões. Nesta temporada ele participou de apenas 19 jogos, acumulando 8 vitórias e 11 derrotas. Na temporada anterior, o jogador atuou em 39 partidas. Atualmente, o time ocupa a 12ª posição na Conferência Leste, o que tem gerado preocupações sobre o desempenho da equipe.

O técnico Nick Nurse enfatizou que a prioridade é encontrar a melhor solução para a saúde de Embiid. O jogador, que registrou uma média de 23,8 pontos por jogo nesta temporada, reconheceu a possibilidade de precisar de uma nova cirurgia e destacou a importância de resolver essa questão para retornar ao seu nível habitual de jogo.

