Jogadores da NFL rebatem críticas de LeBron James ao gramado da Neo Química Arena

Os jogadores trocaram de chuteira ao longo do jogo, para se adaptar ao gramado da Neo Química Arena; a ryegrass, utilizada no estádio, é um misto entre grama natural e sintética

Saquon Barkley anotou três touchdowns na vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers nesta sexta-feira (6) na primeira partida da National Football League (NFL). O primeiro snap para o running back, no entanto, começou com um escorregão assim que recebeu a bola de Jalen Hurts. O mesmo aconteceu com outros jogadores, de ambos os times, e rendeu críticas de LeBron James, jogador de basquete do Los Angeles Lakers, nas redes sociais. Após a partida, Eagles e Packers afastaram quaisquer polêmicas que viriam desse tema. “Cara, esse campo é horrível”, escreveu o jogador dos Lakers em seu perfil no X. “(O Gramado) É diferente, mas os caras que estavam escorregando no começo, inclusive eu, não estavam lidando da forma certa. Uma coisa é aquecer e outra é ir com força total. Mas eu mudei as travas e depois disso acho que estava bom”, afirmou Saquon Barkley.

Os jogadores trocaram de chuteira ao longo do jogo, para se adaptar ao gramado da Neo Química Arena. A ryegrass, utilizada no estádio, é um misto entre grama natural e sintética. No Brasil, já foi elogiada por adversários e é tida como uma das melhores do país. “Vi que ele era difícil e desafiante. Não estamos acostumados a jogar nele. Mas fico feliz que, como um time, encontramos formas de superar esse problema”, afirmou Jalen Hurts, quarterback dos Eagles. Superar problemas foi uma das principais questões dos Eagles e de Hurts. Mesmo depois de cometer três turnovers na partida (duas interceptações e um fumble), o quarterback liderou a franquia à primeira vitória na temporada, na estreia da liga no Brasil.

“Não vou inventar desculpas para a derrota. Eles jogaram no mesmo campo que a gente”, afirmou Matt Lafleur, head coach do Green Bay Packers, quando questionado sobre o campo. Na entrevista coletiva, o treinador se mostrou irritado, principalmente pelo desempenho da equipe nos dois lados da bola (ofensivo e defensivo) e buscou evitar que o tema de gramado se tornasse um grande debate. “Alguns gramados nos EUA são iguais, faz parte, não estava tão ruim. Mudamos de chuteiras e aproveitamos. Temos que jogar futebol americano porque eles (Packers) também tiveram que jogar na mesma grama que a gente”, afirmou AJ Brown, wide receiver dos Eagles. Ele anotou um dos touchdowns na vitória por 34 a 29.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte