Jogadores de Palmeiras e São Paulo se envolvem em briga generalizada após o clássico

Confusão começou após um gandula comemorar a vitória palmeirense perto de jogadores tricolores; Nestor e Zé Rafael trocaram socos, e Sabino acertou murro em historiador do Verdão

Bruno Escolástico/E.Fotografia/Estadão Conteúdo Confusão entre gandulas e jogadores do São Paulo após o Choque-Rei no Allianz Parque



O clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado neste domingo (18) no Allianz Parque, terminou em tumulto após a vitória alviverde por 2 a 1. Logo após o apito final do árbitro Raphael Claus, jogadores das duas equipes se envolveram em uma briga que se estendeu até a área dos vestiários. A confusão começou após um gandula provocar jogadores do Tricolor, gerando uma reação que levou à participação de atletas de ambas as equipes, incluindo titulares, reservas e membros das comissões técnicas. Rodrigo Nestor, do São Paulo, e Zé Rafael, do Palmeiras, chegaram a trocar socos. Já o zagueiro são-paulino Sabino acertou um murro em Fernando Galuppo, historiador do clube palestrino. Claus acompanhou a situação de perto e consultou o VAR para revisar as imagens da briga. No entanto, ele não anunciou imediatamente suas decisões e se dirigiu ao vestiário para redigir a súmula do jogo, que deve esclarecer possíveis punições.

“Eu estava no campo vendo a ‘muvuca’, não sei o que aconteceu. Todo mundo acabou batendo e apanhando também. Confusão é assim. Não sei em específico quem bateu e apanhou, as imagens estão aí para serem analisadas. Não quero falar da confusão, só esperei acalmar”, disse o são-paulino Lucas Moura. Wellington Rato, também do São Paulo, acrescentou que a situação foi exacerbada por alguns jogadores do Palmeiras que, segundo ele, “quiseram se aparecer para a torcida.” Já o Palmeiras optou por não permitir que seus jogadores ou treinador dessem entrevistas após o jogo, justificando a decisão como uma forma de evitar que o clima de hostilidade se estendesse para fora do campo. O Verdão também protestou contra a arbitragem de Raphael Claus.

Veja a nota do Palmeiras

Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não… pic.twitter.com/FlSa0IHTLY — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 18, 2024

Confira imagens da briga

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA