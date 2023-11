John Textor desafia a CBF e promete ‘botar fogo’ no futebol brasileiro

Dono da SAF do Botafogo afirma que se sente desafiado por pessoas ‘em posição de poder’ depois da entidade do futebol brasileiro anunciar intenção de processá-lo por declarações após derrota para o Palmeiras

OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP 'Não vou recuar quando desafiado por pessoas em posição de poder que vão fazer de tudo para se prender ao poder', escreveu Textor



O dono da SAF do Botafogo, John Textor, divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira em resposta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Textor afirmou sentir-se desafiado por pessoas “em posição de poder” e prometeu “botar fogo” no futebol brasileiro, em uma clara indireta à entidade. A CBF havia anunciado a intenção de processar o dirigente por causa de suas declarações após a derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3 no Campeonato Brasileiro. O atrito entre Textor e a CBF teve início há duas semanas, quando o confronto entre Fortaleza e Botafogo foi adiado. O time carioca queria jogar contra o Fortaleza na terça-feira seguinte, alegando que seria beneficiado por enfrentar um rival com reservas. No entanto, a decisão da CBF de adiar a partida não foi bem recebida pelo Botafogo. A situação se agravou no jogo contra o Palmeiras, quando o Botafogo reclamou da expulsão de Adryelson e acabou sendo derrotado de virada. Apesar da crise, o Botafogo continua na liderança do Brasileirão, com 59 pontos, três a mais do que o Palmeiras. O próximo desafio da equipe será contra o Vasco, na segunda-feira, em São Januário.