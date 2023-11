Jogos Pan-Americanos: Brasil faz duas dobradinhas de ouro e prata na ginástica rítmica

Maria Eduarda Alexandre, de 16 anos, conquistou o ouro no arco, enquanto Barbara Domingos ficou no lugar mais alto do pódio na bola

Ricardo Bufolin/CBG Maria Eduarda Alexandre durante apresentação nos Jogos Pan-Americanos



O Brasil fez duas dobradinhas de ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, nesta sexta-feira, 3. No arco, Maria Eduarda Alexandre, de 16 anos, faturou o ouro, enquanto Barbara Domingos ficou com a prata. A jovem contabilizou 32.700 pontos. Por sua vez, Babi somou 32.550 pontos. Na sequência, Barbara ficou no primeiro lugar do pódio na bola, seguida por Geovanna Santos, a Jojô, em segundo. Favorita na bola, Babi começou a final recebendo a nota 33.000. As ginastas Malpica e Griskenas se apresentaram na sequência e conseguiram 31,250 e 31,500, respectivamente. A briga seguiu aberta até que Geovanna Santos, a Jojô a série, tirou 31,650, e garantiu a medalha de prata. Griskenas ganhou os dois bronzes. A delegação brasileira já vinha tendo um grande resultado na modalidade durante a competição. O time brasileiro conquistou o ouro na disputa por equipes. No individual geral, Bárbara Domingos ganhou o ouro, com Maria Eduarda Alexandre subindo ao pódio com o bronze. Nos últimos dias de jogos, o Brasil está próximo de obter o recorde histórico de medalhas de ouro do país e confirmar a segunda posição no quadro geral de medalhas. A melhor campanha havia sido em Lima, no Peruo, em 2019, quando conquistou 54 ouros. Nesta edição, o Brasil tem 48 ouros, 56 pratas e 46 bronzes, totalizando 150 medalhas.