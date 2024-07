Paris 2024: saiba quais jogos acompanhar neste domingo

O Brasil estará presente em seis competições que podem triunfar, sendo o skate a maior possibilidade; neste domingo (28), o país estreia no rúgbi de sete e no vôlei de praia feminino

FABRICIO BOMJARDIM/ESTADÃO CONTEÚDO Rayssa Leal é uma das apostas de ouro do Brasil



Depois de um sábado animado com medalhas de ouro já conquistas, as competições continuam neste domingo (28) e o Brasil pode conseguir sua primeira medalha nas Olimpíadas de Paris. O Brasil estará presente em seis competições que podem triunfar, sendo o skate a maior possibilidade. Neste domingo, o Brasil faz sua estreia no rúgbi de sete e no vôlei de praia feminino. Confira os horários e disputas do Brasil:

4h – Handebol feminino

Brasil x Hungria

4h15 – Tiro esportivo carabina de ar 10m

Geovana Meyer

4h30 – Esgrima florete feminino

Mariana Pistoia (Brasil) x Samantha Catantan (Filipinas)

4h30 – Remo single skiff

Judô masculino e feminino

6h10 – William Lima (Brasil) x Sardor Nurillaev (Uzbequistão)

5h35 – Larissa Pimenta (Brasi) x Djmila Silva (Cabo Verde)

12h18 – Disputa de bronze masculino

12h38 – Disputa de ouro masculino

12h49 – Disputa de bronze feminino

13h09 – Disputa de ouro feminino

Tênis de mesa masculino e feminino

5h – Sun Yingsha (China) x Giulia Takahashi (Brasil)

16h – Andy Pereira (Cuba) x Hugo Calderano (Brasil)

17h – Offiong Edem (Nigéria) x Bruna Takahashi (Brasil)

5h30 – Hipismo CCE: equipes e individual

Carlos Parro

Rafael Losano

Marcio Jorge

7h – Natação 200m livres

Maria Fernanda Costa

6h – Boxe masculino e feminino

15h16 – Patrick Brown (Grã-Bretanha) x Keno Machado (Brasil)

Vôlei de praia feminino

6h – Carol e Barbara (Brasil) x Akiko e Ishi (Japão)

11h – Ana Patrícia e Duda (Brasil) x Marwa e Elghobashy (Egito)

15h – Evandro e Arthur Lanci (Brasil) x Horl e Horst (Austria)

7h – Skate street feminino

Rayssa Leal

Gabriela Mazetto

Pâmela Rosa

12h – final

7h – Vela

Mateus Isaac

9h10 – Ciclismo mountain bike feminino

Raiza Goulão (disputa por medalha)

10h30 – canoagem slalom feminino

Ana Sátila (semifinal)

12h45 (final)

10h40 – Badminton

Japão (Naraoka Kodai) x Brasil (Ygor Coelho)

11h – Vôlei de praia feminino

Brasil (Ana Patricia e Duda) x Japão (Marwa e D.Elghbashy)

Rugby feminino

12h – França x Brasil

15h – Estados Unidos x Brasil

12h – Futebol feminino