Dia foi marcado por derrotas no vôlei, basquete e natação; canoagem, surfe e ginástica artística garantiram classificações para o país; confira todos os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Guilherme Costa, conhecido como ‘Cachorrão’, reage após a final dos 400m livres masculinos das competições de natação dos Jogos Olímpicos



As primeiras provas das Olimpíadas de Paris-2024 após a cerimônia de abertura oficial começaram neste sábado (27). O dia não foi de conquistas para o Brasil, que ainda segue zerado no quadro de medalhas da competição. O Time Brasil chegou bem perto de ter seu primeiro pódio, mas Guilherme Costa, conhecido como ‘Cachorrão’, bateu na trave na final dos 400m livre na natação e ficou com o 5º lugar. Apesar do resultado, foi a melhor marca da sua carreira e ficou apenas 0,26s de conquistar uma medalha. Já Mafê Costa ficou em sétimo na final dos 400m livre feminino. A dupla havia conquistado a vaga nas finais pela manhã, quando passaram pelas classificatórias.

No surfe, Gabriel Medina e João Chianca, o ‘Chumbinho’, conquistaram vaga direta nas oitavas de final nas ondas de Teahupo’o, no Taiti. Felipe Toledo não desempenhou tão bem e terá que buscar a vaga das oitavas na repescagem. Nas quadras, além da derrota por 3 sets a 1 para a Itália no Vôlei, o Brasil perdeu para a França no basquete por 78 a 66. Ainda tivemos classificações e eliminações em modalidades como o tênis de mesa, remo, canoagem, hipismo e badminton.

Já Diogo Soares garantiu neste sábado (27) vaga na final da ginástica artística nas Olimpíadas 2024. O atleta encerrou sua participação na fase classificatória na 19ª colocação nos Jogos de Paris 2024, e confirmou um lugar entre os 24 finalistas do individual geral masculino de ginástica artística, que será disputado na quarta-feira (31), às 12h30 (horário de Brasília). Com séries mais simples do que as apresentadas no último Mundial, a fim de não correr riscos, o brasileiro fez 81,999 na somatória dos seis aparelhos na Arena Bercy, em Paris. Suas melhores pontuações foram no salto (14,200) e na barra fixa (14,133). Ele também anotou 13,933 nas barras paralelas, 13,600 no cavalo com alças, 13,100 no solo e 13,033 nas argolas.

Momentos difíceis

Na esgrima, a ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen passou mal durante a disputa com a canadense Ruien Xiao e precisou de atendimento médico. A campeã mundial voltou à disputa, visivelmente com dificuldades. Ela acabou perdendo por 15 a 11 e foi eliminada. Ela revelou que foi hospitalizada dois dias antes por causa de um tumor benigno no cóccix, mas foi liberada pelos médicos para competir.

A esgrimista será submetida a uma cirurgia na segunda-feira (29), para a retirada do edema e descompressão da região. País também amargou derrota de Michel Augusto para o japonês Ryuju Nagayama na categoria até 60 quilos do judô. Enfrentando um dos favoritos ao ouro, o judoca brasileiro levou a luta para o golden score, mas perdeu depois de receber outras duas punições.

Veja a seguir todos os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024

Remo Skiff

Lucas Verthein – terceiro lugar na bateria e classificado para as quartas de final.

Beatriz Tavares – terceiro lugar na bateria e classificada para as quartas de final.

Judô

Natasha Ferreira – eliminada na 1ª fase da categoria até 48kg, derrotada pela japonesa Natsumi Tsunoda.

Michel Augusto – eliminado nas oitavas de final da categoria até 60kg, contra o japonês Ryuju Nagayama.

Tiro esportivo

Philipe Chateaubrian – eliminado em 31º lugar na pistola de ar de 10m.

Ginástica artística

Arthur Nory – eliminado no classificatório.

Diogo Costa – ficou em 6º no classificatório e próximo de avançar à final.

Esgrima

Nathalie Moellhausen – eliminada na primeira fase.

Vôlei

Derrota para a Itália por 3 a 1 (25/23, 27/25, 18/25 e 25/21) na primeira rodada

Badminton

Juliana Viana – perdeu a primeira rodada por 2 sets a 0 (16/21 e 19/21)

Tênis de mesa

Bruna Takahashi e Victor Ishiy – perderam de virada por 4 sets a 2 (09/11; 11/07; 11/07; 08/11; 05/11 e 08/11) e estão eliminados nas oitavas de final das duplas mistas

Canoagem Slalom

Ana Sátila – classificada para as semifinais do C1

Pepê Gonçalves – eliminado da modalidade C1

Hipismo

Rafael Losano (individual) – 30º

Marcio Jorge Carvalho (individual) 33º

Carlos Parro (individual) – 51º

Brasil (por equipes) – 12º

Natação

Guilherme Costa – 5º na final dos 400m livre

Maria Fernanda Costa – 7º na final dos 400m livre

Surfe

Gabriel Medina – classificado para as oitavas de final com nota 13,50

João Chianca – classificado para as oitavas de final com nota 10,07

Felipe Toledo – foi para a repescagem após nota 7,63

*Com informações do Estadão Conteúdo