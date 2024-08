Alcaraz vence americano e vai à semifinal em Paris 2024; Swiatek cai na semi

Tenista espanhol, de 21 anos, se tornou o mais jovem a avançar à semifinal da chave de simples da Olimpíada desde os Jogos de Pequim 2008

Carlos Alcaraz enfrentou mais dificuldades do que o esperado, mas despachou o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), nesta quinta-feira (01). O tenista espanhol, de 21 anos, se tornou o mais jovem a avançar à semifinal da chave de simples da Olimpíada desde os Jogos de Pequim 2008. Na luta por uma vaga na disputa pela medalha de ouro, o número três do mundo vai enfrentar o vencedor do confronto entre o canadense Felix Auger-Aliassime e o norueguês Casper Ruud, duas vezes vice-campeão de Roland Garros — o tênis em Paris 2024 é disputado no complexo que sedia o Grand Slam francês. Alcaraz disputa apenas a chave de simples após ser eliminado nas duplas, ao lado de Rafael Nadal, na quarta-feira (31).

Eles eram fortes candidatos ao pódio nas duplas. Agora, o espanhol tenta confirmar o favoritismo em simples, no embalo das conquistas de Wimbledon e Roland Garros nas últimas semanas. Nesta quinta, o tenista da Espanha abriu 5/2 com tranquilidade no primeiro set e abriu vantagem no duelo. No segundo, contudo, ele caiu de produção e viu Tommy Paul, 13º do ranking, fazer 3/0 A reação do favorito veio com força na reta final do set. Ele devolveu a quebra com uma linda passada, forçando a disputa do tie-break na sequência. No desempate, Alcaraz levou a melhor.

Mais cedo, a chave feminina de simples sofreu uma baixa importante. A polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, foi eliminada na semifinal no mesmo saibro onde se sagrou tricampeã de Roland Garros no início de junho. A favorita foi superada pela chinesa Qinwen Zheng, sétima do mundo, por 6/2 e 7/5. O revés surpreendeu também pelo desempenho que Swiatek vinha apresentando no segundo set. A líder do ranking chegou a liderar o placar por 4 a 0 para encaminhar o empate. No entanto, sofreu dura e inesperada virada, se despedindo da chance de levar o ouro. Agora, ela tentará o bronze na disputa do terceiro lugar, contra adversária ainda não definida.

