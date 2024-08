Hugo Calderano faz história no tênis de mesa e avança para semifinais olímpicas

Após derrotar o sul-coreano Wang Woojin por 4 a 0, brasileiro se tornou o primeiro mesa-tenista do país a se colocar no top4 dos Jogos Olímpicos

Hugo Calderano está a caminho de conquistar uma medalha olímpica após uma vitória histórica sobre o sul-coreano Wang Woojin, com um placar de 4 a 0. Esta é a primeira vez que um mesa-tenista brasileiro avança para as semifinais dos Jogos Olímpicos, estabelecendo um novo marco para o esporte no Brasil. Em sua análise do desempenho, Calderano destacou: “Joguei no meu melhor nível. O placar foi favorável e não esperava um jogo assim, pois ele é um atleta extremamente forte.” O brasileiro ocupa a sexta posição no ranking mundial e se prepara para enfrentar o vencedor do confronto entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar na próxima fase. “Tenho duas chances, se a gente for pensar em medalha”, disse Hugo, citando não só a semi, mas também uma possível disputa pelo bronze. “É ganhar um jogo e conseguir uma. Mas os adversários são fortíssimos”, destacou.

Ele ressaltou a importância de manter a concentração: “Estou jogando em um nível muito alto. Isso é o principal.” Com a vitória sobre Wang Woojin, Calderano igualou o recorde de mais vitórias de um brasileiro na história dos Jogos Olímpicos, totalizando nove, empatando com Hugo Hoyama. Além de ter se tornado o primeiro brasileiro a alcançar as semifinais no tênis de mesa, Calderano é o atual tricampeão pan-americano.

