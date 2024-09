Alexandre Galgani, do tiro esportivo, conquista medalha para o Brasil em Paris

Atleta garantiu a medalha de prata na prova R5, que envolve a carabina de ar a 10 metros na posição deitado misto

Reprodução/Instagram/@brasilparalimpicos Alexandre Galgani, do tiro esportivo, conquista medalha inédita para o Brasil



O Brasil fez história ao conquistar sua primeira medalha no tiro esportivo durante os Jogos Paralímpicos de Paris. O atleta Alexandre Galgani garantiu a medalha de prata na prova R5, que envolve a carabina de ar a 10 metros na posição deitado misto. Com um desempenho notável, Galgani, que compete na classe SH2, acumulou 254,2 pontos, ficando apenas 1,2 pontos atrás do francês Tanguy de la Forest, que terminou com 255,4. Essa conquista marca um momento significativo para o Brasil, que participa da modalidade desde 1976, totalizando agora sua sexta participação nos Jogos Paralímpicos. A trajetória de Galgani no esporte começou em 2013, e ele já está competindo em sua terceira edição dos Jogos, demonstrando um crescimento e dedicação notáveis ao longo dos anos.

A medalha de prata de Galgani não apenas representa um feito pessoal, mas também um avanço para o tiro esportivo brasileiro nas competições paralímpicas. O atleta, que tem se destacado por sua habilidade e perseverança, traz esperança e inspiração para outros atletas que sonham em alcançar o mesmo sucesso. Com essa vitória, o Brasil se firma como um competidor relevante no cenário internacional do tiro esportivo, mostrando que o país está se desenvolvendo e investindo em suas modalidades paralímpicas.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA