Gabrielzinho conquista segundo ouro em Paris e bate recorde das Américas dos 50m costas

Nadador finalizou a prova com 50s93; ele ainda tem mais duas provas para disputar

Wander Roberto/CPB Gabrielzinho conquista segundo ouro nas Paraolimpíadas de Paris



O nadador Gabriel Araújo, Gabrielzinho, conquistou neste sábado (31) seu segundo ouro nas Paraolimpíadas de Paris. Ele venceu a competição dos 50 metros costas classe S2, com tempo que se tornou o novo recorde das Américas. Ele finalizou a prova com 50s93. Assim como em sua primeira prova, Gabrielzinho arrancou na frente dos adversários no primeiro trecho, que faz todo embaixo da água, quando emergiu, aumentou a distância e garantiu a primeira posição. O segundo lugar ficou com o russo Vladimir Danilenko, que competiu pela equipe de Atletas Neutros e fez o tempo de 57s54. O chileno Alberto Caroly Abarza Diaz terminou em terceiro, com o tempo de 58s12.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Gabrielzinho, que foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nos jogos de Paris, ainda tem outras competições para disputar. A conquista de Gabrielzinho foi o segundo ouro do Brasil na natação neste sábado. Pela manhã, Maria Carolina Santiago conquistou o lugar mais alto no pódio nos 100m costas S12, para pessoas com deficiência visual, um pouco mais cedo. O ouro conquistado neste sábado é o quarto do nadador de 22 anos. Em sua carreira ele soma: 50m e 100m costas em Paris, 50m costas e 50m livre em Tóquio 2020. Ele ainda pode conseguir mais, pois voltará à piscina para as disputas dos 50m livre, dos 200m livre e dos 150m medley, todos na classe S2.