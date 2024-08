Alison dos Santos, o Piu, repete Tóquio e conquista o bronze nos 400 metros com barreiras

Atleta brasileiro chegou a brigar pelo ouro, mas viu adversários se distanciarem na última curva; americano Rai Benjamin ganhou o ouro e norueguês Karsten Warholm ficou com a prata

Wander Roberto/COB Disputa foi nesta sexta-feira (9)



Mais uma medalha para o Brasil e, desta vez, de bronze. Alison dos Santos, conhecido como Piu, disputou a final dos 400 metros com barreira na tarde desta sexta-feira (9), nos Jogos Olímpicos e levou a melhor, ficando na terceira colocação. Esta é a segunda medalha do atleta que repetiu o feito de Tóquio-2020, que apesar de ter sido disputada em 2021 devido à pandemia, manteve-se a nomenclatura original. Apesar de ter ficado um pouco para trás no início da prova, Piu conseguiu recuperar o ritmo nos metros finais e conquistou seu lugar no pódio. O atleta competiu na última quarta-feira (7), no Stade de France e fez o quarto melhor tempo da disputa das semifinais, registrando 47s95. Quem levou o ouro foi o estadunidense Rai Benjamin, marcando o tempo de 46s46, e a prata ficou com Karsten Warholm, que fez 47s06. Por fim, Alison também subiu ao pódio ao registrar 47s26.